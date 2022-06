Estas son las claves para diferenciar el cerdo ibérico del cerdo ibérico de bellota Emprendedores de Hoy

Dentro de la gastronomía española, es muy frecuente que se use de forma genérica el concepto “carne de ibérico”. Sin embargo, no es lo mismo el cerdo ibérico que el cerdo de ibérico de bellota.

País de Quercus es una empresa productora de carnes y curados de la dehesa extremeña. Estos profesionales señalan diferentes aspectos para diferenciar ambas categorías de productos, siendo la calidad y el precio dos de los más destacados.

Cerdo ibérico y de bellota: principales diferencias Según los expertos, para distinguir una categoría de cerdo de la otra, es necesario conocer a qué hace referencia cada palabra. En el caso de “ibérico”, se utiliza para señalar la raza del animal. Estos cerdos, además, pueden tener distintos grados de pureza (entre un 100 % y un 50 %), ya que la normativa permite que se crucen con la raza Duroc-Jersey.

Por su parte, el término “bellota” sirve para distinguir la alimentación que ha tenido el cerdo durante su vida. Un cerdo ibérico puede comer piensos compuestos durante toda su vida y su carne etiquetaría como “ibérica” (por ejemplo, la presa ibérica) o criarse en plena libertad en la dehesa, alimentándose de bellotas y hierbas, y su carne se distinguiría como “de bellota ibérica” (como el secreto de bellota ibérico).

Con respecto a productos curados como el jamón, la paleta o el lomo, la etiqueta es el elemento clave, según esta empresa. Para distinguir si un alimento es de cerdo ibérico o de bellota, se debe consultar el envase. Es obligatorio incluir esta información, para que a los consumidores no les queden dudas. Lo mismo ocurre cuando se trata de carnes frescas. Los términos “ibérico” o “bellota” deben aparecer claramente en la etiqueta para distinguir de qué clase de animal proviene.

Distinguir el tipo de jamón ibérico por el precinto Otro de los consejos que dan los expertos es fijarse en el precinto de seguridad de cada producto. En el mercado se pueden encontrar cuatro tipos de sellos, claramente diferenciados por colores. Estos son negro, rojo, verde y blanco.

El primero de los colores sirve para marcar el jamón de bellota 100 % ibérico, mientras que el rojo es para el jamón de bellota ibérico de 75 % y 50 %. Por su parte, el verde distingue los productos con denominación de jamón de cebo de campo ibérico, que normalmente son del 50 %. Y el último, el blanco, sirve para calificar el jamón de cebo ibérico.

Como especialistas en el tema, en País de Quercus se han enfocado en producir jamones de alta calidad. Cuidan rigurosamente cada fase de la producción que se lleva a cabo en la dehesa, donde la alimentación natural de los cerdos hace que puedan desarrollarse productos sostenibles de alta calidad.



