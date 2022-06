Mejorar los altavoces del coche con Madrid Audio Emprendedores de Hoy

viernes, 10 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Los altavoces son un componente muy importante de los coches. De hecho, suele ser conveniente actualizar y mejorar los equipos que vienen de fábrica.

En este sentido, la firma Madrid Audio cuenta con altavoces con sonidos más nítidos que la mayoría de las piezas originales.

Asimismo, el equipo profesional de la empresa se ajusta al presupuesto del cliente para conseguir una mejor calidad de audio. No siempre hacen falta altavoces coche de mayor potencia, ya que con una instalación premium como la que brinda Madrid Audio es posible conseguir una mejor experiencia de sonido.

Los sistemas de sonido de Madrid Audio rozan la excelencia Solicitar la instalación de nuevos altavoces de coche en Madrid Audio es una inversión que transforma la cabina de cualquier automóvil en una sala de audición. En manos expertas de la compañía que realizan trabajos de instalación de gran categoría, se suma la posibilidad de contar con equipos que tienen procesadores DSP (Digital Signal Processor). Estos sistemas se basan en tecnología que combina software y hardware para leer muchos datos a gran velocidad. El resultado de su instalación es un sonido de alta definición.

De esta manera, es posible notar los matices de cada sonido. Por ejemplo, la textura de una guitarra rasgada, la reverberación de un timbal o incluso un chasquido pueden ser discernibles. En conjunto con la instalación de los nuevos equipos, es necesario realizar un trabajo de insonorización en el vehículo para así poder conseguir la calidad buscada. En Madrid Audio todos los altavoces de fábrica se pueden sustituir por mejores modelos sin una gran inversión.

Los sistemas que instala Madrid Audio son de mayor sensibilidad y calidad porque están compuestos por una membrana que puede reproducir más frecuencias que los altavoces comunes. Además, en cada caso el equipo de técnicos de Madrid Audio utiliza un micrófono profesional para lograr una ecuación más fina y completamente personalizada a las características de cada vehículo.

Kits de altavoces de coche específicos por marca y universales Madrid Audio cuenta con kits de altavoces especialmente diseñados para coches BMW, Mercedes Benz, Audi y Porsche. En todos los casos, la instalación queda oculta y perfectamente integrada al cableado del vehículo.

Además, la empresa dispone de kits universales para todas las marcas de automóviles, que incluyen altavoces para la parte delantera y otros para la parte trasera. Asimismo, es posible incorporar unsubwoofer para mejorar la calidad de los graves. Por lo general, se aplica bajo el asiento del copiloto para no perder espacio en el maletero.

Las instalaciones de altavoces coche en Madrid Audio mejoran rotundamente la calidad de sonido de un automóvil, llevando sus posibilidades de entretenimiento a otro nivel.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.