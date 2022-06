IneeZyou, una plataforma gratuita para profesionales de diferentes sectores Emprendedores de Hoy

Según estadísticas recientes, en 2021, más de 2 mil millones de usuarios a nivel global realizaron compras por internet. Es decir, al menos un 27,6 % de la población utilizó el comercio electrónico, siendo los marketplace uno de los espacios online preferidos para adquirir productos o servicios. Ante este hecho, cada vez son más las empresas y profesionales que priorizan tener presencia en el entorno digital.

Al respecto, IneeZyou se ha consolidado como una de las webs más efectivas para encontrar diferentes tipos de servicios. Esta plataforma gratuita se caracteriza por conectar a los usuarios con pymes, profesionales y autónomos de diversos sectores, con el objetivo de simplificar la búsqueda de acuerdo a las necesidades y localización de cada uno.

Una herramienta gratuita y eficaz para captar clientes para empresas y autónomos IneeZyou es una plataforma gratuita que permite a los profesionales y empresas de distintos sectores registrarse y captar clientes de forma gratuita, ya que no tienen que pagar en ningún momento por registrarse ni por enviar ofertas o contactar con clientes. Tampoco se les cobra un porcentaje del coste de sus servicios al cliente y, además, consiguen promocionar sus servicios en el entorno digital. Gracias a esta herramienta de trabajo, los negocios pueden ampliar su alcance y captar clientes de manera más rápida y efectiva y sin gastar dinero.

Este completo marketplace de servicios engloba múltiples categorías, que van desde cuidados a domicilio hasta tareas domésticas. También ofrece opciones para contratar a profesionales en los ámbitos jurídico, financiero y de administración de fincas. Quienes requieran servicios de transporte y mudanzas o cuidados para mascotas pueden encontrar diferentes alternativas en esta plataforma. Por otro lado, si un profesional o autónomo no encuentra la categoría adecuada para sus servicios, IneeZyou la incluye sin problemas con solo contactarlos vía correo electrónico e informar acerca de su actividad.

Además, IneeZyou cuenta con la categoría de Ahorro Energético. Gracias a esto, sus usuarios, ya sean particulares, autónomos, pymes o profesionales, pueden conseguir mejorar sus tarifas de luz y gas. Solo tienen que publicar su necesidad (su “Ineez”) y subir su factura actual, sin salir de casa y sin coste alguno.

¿Cuáles son las ventajas de usar IneeZyou? Además de ser una herramienta innovadora, IneeZyou se caracteriza por ser una plataforma enfocada en atender las necesidades sociales actuales. En este sentido, los beneficios en el uso de este marketplace repercuten de forma simultánea en profesionales y en usuarios.

En el primer caso, las pymes y autónomos encuentran en IneeZyou la posibilidad de captar un mayor número de clientes, al tiempo que ahorran en la promoción de sus servicios. Asimismo, proporciona una serie de clientes potenciales de acuerdo a la ubicación de la empresa o el profesional. Entre tanto, a los usuarios, esta web les permite localizar un gran número de categorías de servicios en un mismo lugar, de forma gratuita, rápida y segura. La plataforma proporciona una guía de profesionales de acuerdo a sus posibles necesidades. Esta plataforma gratuita permite que, desde un solo perfil, los usuarios puedan actuar como clientes o proveedores de servicio. Así, tienen la oportunidad de anunciarse e incrementar sus ingresos.

La seguridad, la transparencia y la sencillez son valores que convierten a IneeZyou un marketplace de servicios realmente atractivo para empresas y profesionales de muchos sectores.



