Champús especiales para cuidar el pelo de las mascotas Emprendedores de Hoy

jueves, 9 de junio de 2022, 16:24 h (CET)

La higiene de las mascotas es un asunto de vital importancia. Se trata de un hábito que las protege de enfermedades, ayuda a eliminar los malos olores y mantiene tanto el pelaje como la piel sanos.

Las frecuencias de baño varían en el caso de perros y de gatos. Los felinos no requieren tanta ayuda para asearse, ya que son más independientes. No obstante, los perros sí necesitan una rutina de duchas, que depende del largo del pelaje. Para satisfacer las necesidades de ambas especies, la tienda Dcachorro ofrece una gran variedad de champú perros y gatos.

Diferentes tipos de champú Por lo general, los perros de pelo largo necesitan un mayor cuidado. Uno de los problemas que presentan tiene que ver con los nudos, por lo que se recomienda usar un champú que contenga nutrientes naturales, para que fortalezca el pelaje. Además, es aconsejable cepillar a estas mascotas diariamente.

Se considera que un pelaje es largo si su medida es superior a 5 centímetros. Algunas razas con esta característica son los pastores belgas, los malteses y los golden retriever.

Por otra parte, los perros de pelo blanco requieren una atención especial y constante o, de lo contrario, pueden parecer sucios. Para estos casos, lo indicado es usar un champú blanqueador, que suele tener un tono azul o violeta. Este producto ayuda a remover las manchas y a dar más brillo al pelo en razas como los samoyedos, los pomeranias y los caniches.

Importancia del champú con pH neutro para las mascotas Otro punto a considerar a la hora de escoger un champú para perros o gatos es que sea de pH neutro. Un producto muy ácido o muy alcalino puede ser peligroso, ya que algunos elementos empleados resultan nocivos para las pieles de los animales. Además, si la mascota presenta alguna picadura, un jabón neutro ayuda en la recuperación, facilita el crecimiento del pelaje en la zona afectada y evita infecciones. En el caso de los cachorros, el champú de pH neutro está diseñado para cuidar su cuerpo durante el desarrollo. También sirve para prevenir irritaciones y picazón en los ojos.

La empresa española Dcachorro entiende que el cuidado de los animales de compañía es de suma importancia. Para garantizarlo, comercializan productos con este pH y aptos para todo tipo de perros y gatos. Las fórmulas que venden están elaboradas con ingredientes 100 % naturales como el coco, el aloe vera y el germen de trigo. Además de limpieza, los jabones brindan un aroma fresco. Las mascotas requieren responsabilidades y cuidados especiales para que tanto ellos como sus propietarios estén libres de afecciones.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.