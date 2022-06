Funcionalidad y estilo, los objetivos fundamentales en diseño industrial de la marca Gauzak Emprendedores de Hoy

jueves, 9 de junio de 2022, 16:43 h (CET)

En la actualidad, el diseño industrial se ha convertido en una disciplina esencial que permite desarrollar y crear muchos productos. Su principal objetivo es la identificación de una oportunidad de mercado, así como la mejora e innovación, detección y solución de problemas antes de que se realice una producción masiva.

Todo parte con la conceptualización de una idea para poder iniciar su fabricación. Esta tarea se debe dejar en manos de profesionales en el área. En España, una de las empresas de referencia es Gauzak, una agencia especializada en diseño industrial y de producto.

¿Qué características definen al diseño industrial? El diseño industrial es esencial para todos los sectores económicos, entre ellos, el electrónico, el automotriz, las fábricas de muebles y muchísimos más. Hay varias características que deben definir a este tipo de diseño, dos de las principales son la funcionalidad y el estilo y estos precisamente son los grandes objetivos de la marca Gauzak, la cual crea artículos con sello diferenciador que, además de embellecer, colaboren sistemáticamente en la resolución de las tareas cotidianas.

Por otra parte, la mencionada disciplina busca también modificar productos ya existentes para elevar su usabilidad y comodidad. Para tal fin, los profesionales en esta área hacen investigaciones exhaustivas y constantes. Asimismo, se abocan a la búsqueda de nuevos materiales y a encontrar los procesos más idóneos para el desarrollo de un producto.

En resumen, los expertos en diseño industrial siempre darán con el producto más agradable, que tenga equilibrio entre precio y calidad, con los mejores acabados, etc. Sumado a eso, el principio de ergonomía es uno de los conceptos que más están cobrando fuerza en este medio.

El diseño industrial no solo abarca la elaboración de un producto en sí, sino también su envoltorio, manuales, entre otros elementos que lo acompañen.

Empresa de referencia en el mundo del diseño industrial Gauzak se ha convertido en una empresa referente en el país en diseño industrial. La misma, según sus propios representantes lo aseveran, inventa y da forma a nuevos productos que cualquier tipo de compañía requiera fabricar. Esta no se limita, ya que ha diseñado para sectores como el de mobiliario, iluminación, packaging, hostelería, deporte, etc.

Además, desde la empresa, recalcan que para dar con resultados satisfactorios cuentan con un equipo “profesional, metódico y con experiencia” que se encarga de crear productos competitivos y diferenciadores, capaces de satisfacer las necesidades y los objetivos estratégicos de los clientes. Los interesados en saber más sobre la agencia, pueden ingresar a su plataforma, donde explican detalladamente sus servicios. Además, a través del mismo canal, es posible conocer su dirección y medios de contacto.



