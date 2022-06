Oferta de empleo público histórica del Estado para el año 2022 Emprendedores de Hoy

El Real Decreto 407/2022, publicado al día siguiente en el BOE, aprueba la oferta de empleo público que estará disponible este 2022, este se aprobó el pasado 24 de mayo de este año.

Concretamente, en esta publicación se muestra específicamente cuántas plazas estarán vacantes en la Administración para ser cubiertas posteriormente, a través de las oposiciones. No obstante, es importante no confundir esto con la Convocatoria de Oposiciones, la cual será publicada más adelante.

Por ahora, las plazas disponibles para la Administración publicadas en este Real Decreto han representado una de las ofertas de empleo más grandes que se ha conocido hasta el momento.

En cualquier caso, las personas que estén interesadas deben saber que una buena forma de prepararse para las próximas convocatorias de oposiciones es a través de simplificatuscupos.es, una web innovadora para la preparación de las oposiciones.

El Real Decreto 407/2022, una oferta de empleo histórica en la Administración Una de las particularidades que tiene la nueva convocatoria de empleo aprobada en el Real Decreto 407/2022 es que se trata de una convocatoria con un número de plazas nunca antes vista en la historia de la Administración. La razón es que, según lo que se muestra en la Disposición Adicional Quinta del Artículo 6 del BOE, este año se sumará a la oferta de empleo, la oferta acumulada del 2020 y 2021. Esta corresponde a los Departamentos del Ministerio que, a la fecha de publicación de este Real Decreto, no habrían convocado las plazas correspondientes. En consecuencia, se dan casos como el del Cuerpo General Administrativo de la Administración General del Estado, que este año acumula un total de más de 4.600 plazas a cubrir. De hecho, tan solo las plazas disponibles para Nuevo Ingreso en la Administración General del Estado, asciende a un total general de plazas de más de 14.000.

Esta amplia convocatoria representa una gran oportunidad para futuros opositores. Por esta razón, si desean prepararse de la manera adecuada, pueden hacerlo a través de Simplificatuscupos.es, una web de preparación de oposiciones efectiva, que tan solo en la convocatoria de 2020, el 10% de los aprobados a nivel nacional formaban parte de esta academia.

Prepararse para las oposiciones de una forma fácil y efectiva Con la nueva modalidad de oposiciones adoptada por el Gobierno de España, la preparación para las oposiciones debe enfocarse en cubrir las numerosas secciones y temáticas que componen este proceso de prueba. En este caso, los servicios de Simplificatusopos.es se han convertido en una de las alternativas más recomendadas para brindar apoyo educativo a todos los que desean optar por un puesto de empleo público.

A través de una plataforma sencilla, intuitiva y con una gran variedad de contenido, Simplificatusopos.es proporciona una manera eficaz y organizada de prepararse para las oposiciones. Este espacio online, dispone de diferentes servicios, así como también tests y exámenes que contribuyen a agilizar el estudio para conseguir un resultado exitoso.

A través de opciones como los supuestos prácticos, test por temáticas y opojuegos, los participantes en las oposiciones tienen la posibilidad de prepararse de una forma didáctica y diferente. Además, todos los recursos están aplicados a experiencia que pueden ocurrir en el entorno laboral real. Esto les permite adquirir mayores habilidades y poner a prueba sus conocimientos con un modelo similar al examen real.

La sencillez y utilidad de Simplificatusopos.es son dos de los principales aspectos que le han posicionado como una de las alternativas más útiles y eficaces para prepararse de cara a las oposiciones de este 2022.



