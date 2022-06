Delivey & Takeaway, la nueva apuesta del restaurante Spaccanapoli que acerca la gastronomía napolitana al hogar Emprendedores de Hoy

La oferta gastronómica se ha ampliado en las grandes ciudades como Barcelona, de modo que hoy en día los consumidores pueden acceder a todo tipo de propuestas que reflejan distintos tipos de cocinas. No obstante, más allá de un plato delicioso lo que muchas personas buscan es la posibilidad de vivir una experiencia distinta.

En este sentido, el restaurante Spaccanapoli Barcelona ofrece una de las mejores gastronomías original de la ciudad ubicada en el sur de Italia y brinda una experiencia única a sus clientes, que ahora también pueden disfrutar de todo el menú bajo la modalidad de delivery y take away. De esta manera, el restaurante napolitano Barcelona ofrece la posibilidad de disfrutar de la gastronomía de Nápoles en casa.

Verdadera gastronomía napolitana en casa La cocina napolitana se caracteriza por el uso de distintos ingredientes que están marcados por la situación geográfica de la ciudad. Por este motivo, los platos que siguen esta línea culinaria presentan una abundancia de pescados y mariscos, fenómeno que se debe a la cercanía del Mar Tirreno. A su vez, el clima mediterráneo proporciona abundantes hortalizas y frutas. Los cereales también son comunes y son la base de las pizzas y las pastas, dos de los platos típicos de Nápoles.

De hecho, en el menú de Spaccanapoli Barcelona ambas preparaciones cuentan con un lugar destacado. El restaurante napolitano Barcelona ofrece más de 15 variedades de pizza, entre la que se encuentra la tradicional Margherita, preparada con tomate, mozzarella y albahaca. También cuentan con opciones sofisticadas como, por ejemplo, la pizza Delicious, que lleva mozzarella, crema de pistacho, mortadela, croqueta de patatas y albahaca. Todas las creaciones respetan el uso de los ingredientes tradicionales de la región napolitana.

En la sección de pastas se destacan los spaghettis, los linguinas y los paccheris servidos con distintos frutos de mar, como el pulpo, las gambas, el erizo de mar, las almejas y los calamares, entre otras opciones.

Cocina napolitana elaborada por italianos La experiencia que ofrece el restaurante Spaccanapoli Barcelona es auténtica y única porque su dueño, Daniele, y todos sus colaboradores son italianos. De esta manera, han logrado crear un ambiente napolitano en Barcelona, a pasos del Arco del Triunfo, que también se puede percibir en la preparación de todos los platos que ofrecen.

El servicio de delivery y take away de este restaurante napolitano Barcelona hace posible vivir una experiencia culinaria distinta en casa o en cualquier otro lugar. Todos los platos de Spaccanapoli Barcelona son preparados a partir de recetas de Nápoles que siguen las tradiciones mediterráneas.



