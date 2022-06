Ice Bar Barcelona ofrece experiencias únicas y divertidas para toda la familia Emprendedores de Hoy

jueves, 9 de junio de 2022, 13:29 h (CET)

En la búsqueda de lugares para compartir con la familia, amigos o en pareja, la innovación es un factor clave para elegir el destino al cual acudir, para pasar un día diferente e inolvidable. En Barcelona, entre la ciudad y la brisa del mar, un lugar que se adapta a la perfección a estas características es Ice Barcelona, el primer bar de hielo en la playa del mundo.

Con tres diferentes espacios exclusivos, su principal atracción es el Ice Bar Barcelona, que incluye una sala decorada con esculturas talladas por artistas de reconocimiento internacional, donde los visitantes pueden disfrutar de una experiencia original a una baja temperatura, inusual en esta ciudad.

A ello se suma la recreación de temáticas interesantes en habitaciones revestidas con muros y mobiliario de hielo, para una experiencia completa llena de entretenimiento.

Un bar de hielo en Barcelona Ice Barcelona es sinónimo de diversión para todos sus visitantes. Lo interesante de este lugar es que se encuentra completamente revestido con muros de hielo, al igual que su mobiliario, desde los asientos hasta las lámparas y la barra, incluidos los vasos donde es servida la bebida. Todos los elementos que componen el lugar son de hielo. Entretanto, las esculturas recrean populares temáticas que son renovadas anualmente, para que en cada visita las personas puedan disfrutar de un ambiente diferente.

Entre sus servicios, incluyen un pack familiar ideal para que todos los integrantes de la familia vivan una experiencia única, siendo los niños quienes suelen quedar más impresionados. No requiere disponer de vestimenta adecuada para acceder a sus instalaciones, ya que en el mismo sitio les facilitan la necesaria: chaquetas y guantes tanto para adultos como para los más pequeños.

Cubriendo las necesidades de sus visitantes, cuentan con una terraza exterior que da a la playa, por lo que es el sitio perfecto para el disfrute familiar.

Un plan diferente y original para divertirse Para acceder a sus instalaciones se recomienda reservar vía online para mayor comodidad, además, al comprar los tickets a través de la plataforma digital los visitantes tienen acceso a descuentos.

Aunque se puede permanecer en las instalaciones el tiempo deseado, se recomienda una estancia de 45 minutos, ya que después de este tiempo el frío se comienza a notar. En cuanto a las bebidas, han sido cuidadosamente seleccionadas para adaptarse a las condiciones de frío. Debido a las bajas temperaturas, no incluyen bebidas con gas. Sin embargo, sí ofrecen diferentes tipos de zumos, cócteles exclusivos y cerveza.

En definitiva, Ice Barcelona es un plan diferente para aquellas personas que quieran disfrutar de un tiempo a temperaturas bajo cero.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.