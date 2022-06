Next MD, una agencia de marketing y publicidad en internet perfecta para todo tipo de negocios Emprendedores de Hoy

Son muchos los negocios locales que tienden a recurrir a medios de marketing tradicionales y arcaicos, tales como los flyers, el buzoneo o las cuñas de radio, que les aportan poca información sobre el estado del mercado y ningún feedback con el que poder adaptar la oferta a su demanda.

Además, los costes que dichos negocios deben asumir para acudir a esos medios publicitarios son mucho más elevados y con extensos y complejos desarrollos comerciales, en comparación a los medios digitales que hoy en día existen.

Esto ocurre, en la mayoría de los casos, por la falta de conocimiento de las estrategias digitales más innovadoras, las bondades de la publicidad en internet y la falsa creencia de que solo unos pocos pueden permitírsela.

Con el fin de contribuir al crecimiento de sus clientes, la agencia de marketing Next MD desarrolla estrategias de alto impacto, campañas publicitarias digitales y embudos de venta a precios competitivos, según las necesidades, requerimientos y especificaciones de cada proyecto. Sus planes y estrategias online están dirigidos a infoproductores, tiendas online (e-commerce) y negocios locales, convirtiéndose en una de las agencias de marketing de más alto rendimiento, accesibilidad y rentabilidad.

La agencia Next MD tiene un fuerte compromiso con las pequeñas y medianas empresas de España y se ha propuesto ayudarles en la transición al mundo digital, promocionando sus negocios locales a través de la publicidad online. Ahora más que nunca, la audiencia está cada vez más digitalizada y necesita encontrar a los negocios locales también en internet para confiar en ellos y comprar sus productos o servicios.

Algunos de sus clientes con negocios locales que han conseguido adaptarlos al ámbito digital son clínicas estéticas, clínicas dentales, academias de música, academias de idiomas, diferentes centros de formación y autoescuelas, entre otros.

Estrategias globales con resultados exponenciales Esta agencia de marketing se distingue por sus amplios conocimientos, propuestas innovadoras y destreza para manejar y potenciar la estrategia digital de sus clientes, siendo Facebook e Instagram Ads y Google Ads, junto con el diseño y creación de sistemas de embudos de ventas, los servicios más demandados.

Son muchas las empresas que aún desconocen las grandes ventajas competitivas que puede ofrecerles la publicidad en internet y las redes sociales. Con una inversión mínima de recursos, Next MD puede hacer que destaquen negocios locales cuya competencia aún no se ha actualizado a las nuevas tendencias, incrementando su cuota de mercado y sus ventas o haciendo que despeguen ideas de negocio buenas que aún no han tenido su oportunidad porque nadie las conoce.

La empresa de marketing digital Next MD, a través de la publicidad online, proporciona una poderosa herramienta de toma de decisiones a los empresarios. El marketing digital genera datos y se obtiene un feedback inmediato. Se pueden analizar diferentes variables, pudiendo testear, medir, corregir y cambiar, en definitiva, adaptar la oferta a la demanda del mercado en tiempo real. De esta forma, al destinar recursos a lo que realmente funciona, los negocios experimentan un aumento de su rentabilidad.

Next MD ofrece a sus clientes un alto posicionamiento en su mercado objetivo, alcance, visibilidad, interacción, reconocimiento e impacto a un coste mucho menor que los obtenidos con otros canales de publicidad más tradicionales, ya que es capaz de dirigir el mensaje de forma exclusiva al cliente objetivo.

Dentro de sus servicios de marketing,destacan el desarrollo de embudos de venta y estrategias de publicidad omnicanal (campañas digitales en redes sociales y buscadores), entre otros. Más que simples anuncios, Next MD brinda una estrategia digital global, con el fin de conseguir los objetivos de sus clientes,atrayendo a potenciales clientes y aumentando las ventas y el reconocimiento online.

Una de las agencias de marketing más solicitadas de España: Next MD Gracias a sus valores de empresa, como la ética, la implicación y la competitividad, Next MD se ha convertido en una de las agencias de marketing más solicitadas de España. Debido a los resultados, los altos rendimientos, los conocimientos actualizados y el desarrollo de sus profesionales, son muchas las marcas y negocios locales que han alcanzado un puesto predominante en sus nichos, ganándose el reconocimiento de su comunidad.

El equipo profesional de Next MD está dispuesto y capacitado para brindar a sus clientes servicios exclusivos a precios competitivos. Dentro de sus servicios, destacan las campañas de publicidad en redes sociales, consultoría digital, mentorías y planes de formación a medida, diseño de webs y academias online, planes estratégicos, auditorías y evaluaciones, además de diseño de programas para que los negocios escalen a otro nivel y se desarrollen eficientemente en el mundo digital.

Entre los casos de éxito que Next MD ha llevado a cabo con negocios locales, destaca el plan de marketing digital para una autoescuela, el cual logró un retorno de la inversión en publicidad de 14.000 €, con una inversión en publicidad de 195,52 €. En la página web de Next MD, hay más información sobre este caso y están disponibles las vías de contacto para solicitar los servicios de la empresa.



