El marketing de influencia llega a las pymes de la mano de Brandarmies

jueves, 9 de junio de 2022, 11:40 h (CET)

El marketing de influencia, actualmente, es uno de los más efectivos, puesto que se trata de recomendaciones por parte de personas conocidas o más cercanas, por lo que resultan más fiables.

Cuando este tipo de recomendaciones se produce de forma orgánica, sin intervención por parte de la empresa, también es conocido como marketing de boca a boca. Hoy en día, gracias al enorme alcance que tienen cientos de personalidades a través de internet, las empresas han encontrado en este espacio un medio apropiado para la promoción de sus productos y servicios, con excelentes resultados.

Sin embargo, para algunas pequeñas y medianas empresas puede resultar costoso contratar los servicios de un influencer con miles de seguidores. Por esta razón, Anders Bøg Holm desarrolló Brandarmies, una plataforma dedicada a conectar marcas con micro y nanoinfluencers, capaces de aportar credibilidad a la empresa a través de recomendaciones creíbles, personales y sinceras.

¿Cómo surgió la idea de crear Brandarmies?

“La idea surgió cuando observé las dificultades que tenía mi esposa con el marketing de su negocio, una pequeña tienda online, sobre todo a la hora de conseguir reconocimiento en redes sociales.

En esa época, yo tenía un blog llamado OnBlog y muchos conocimientos sobre marketing gracias a mi experiencia en los departamentos informáticos de grandes tiendas de venta al por menor en Dinamarca. Entonces decidí hacer un experimento personal para ayudar a mi mujer. Me pregunté: ‘¿Cómo puedo ayudar a pequeñas y medianas empresas conseguir atención en redes sociales?’.

Tras muchas horas de trabajo, una noche mientras estaba medio dormido a las 2 de la mañana tuve una revelación: Brandarmies. Quería dar a las pymes un ejército de micro y nanoinfluencers que promocionaran sus productos. Muchas marcas y muchos influencers en un solo mercado digital donde poder realizar colaboraciones y promociones juntos.

Para hacerlo fácil y barato para la marca, tendríamos que digitalizar el trabajo de un agente de marketing. Conseguí un inversor, Per Strand, y nos pusimos manos a la obra. Ahora tenemos un mercado digital, Brandarmies, y seguimos trabajando duro para mejorarlo cada día”.

¿Cómo es de efectivo el marketing de influencia y por qué?

“Nuestro engagement medio por promoción en España es del 6,5%. Es una cifra mucho más alta que la que se consigue pagando una publicación en Facebook o Instagram, y nuestra intención es seguir aumentándolo en las promociones de nuestras marcas.

Los micro y nanoinfluencers (les llamamos branders) tienen mayor credibilidad porque se dirigen a amigos, familiares y relaciones cercanas en redes sociales. Brandarmies es la digitalización del boca a boca, que ha sido el método de venta más eficiente desde hace más de 1.000 años. Trabajamos con influencers que son personas como tú y como yo, y todas las marcas, independientemente de su tamaño, son bienvenidas en Brandarmies. Esto no ha sido lo estándar dentro del marketing de influencer normal, ya que este tipo de marketing demanda muchas horas de trabajo de un mánager de influencers y suele tener un precio que muchas pymes no se pueden permitir”.

¿Qué parámetros debería seguir una marca para encontrar a su brander ideal?

“Es muy simple: encontrar una persona a la que le entusiasme su producto. Si a un brander le encanta el producto, harán la mejor promoción de la marca.

Brandarmies ofrece a las marcas las herramientas para ayudar a encontrar a los mejores candidatos para cada promoción, entre ellas una base de datos de más de 4.500 branders en toda España con todo tipo de intereses.”

Una vez que la marca sabe qué branderelegir, ¿Cómo es el proceso de asociación entre ambos?

“Como yo lo veo, un brander escogerá trabajar con una marca si esta ofrece un producto o servicio interesante en una promoción. Por supuesto, hay un acuerdo legal entre la marca y el brander definido por Brandarmies, pero hacen falta que ambos pongan de su parte.

La marca debe tener un buen producto, historia o servicio para el brander, una buena oferta de promoción, que tendrá que ser descrita con claridad, como si fuera una oferta a un cliente. El brander, por su parte, aporta su propia credibilidad personal al apuntarse a una promoción, y se compromete a realizar la mejor promoción posible para la marca a través de sus redes sociales.

Como en cualquier otra relación, ambas partes tienen que aportar su granito de arena.

Además, la plataforma ayuda mediante sugerencias y lo que llamamos los ‘criterios de asociación, una serie de parámetros que ayudan a ambas partes a hacer un acuerdo de colaboración ya sea puntual o recurrente.”

¿Qué diferencia a Brandarmies de otras empresas de su sector?

“Nuestro modelo de precios ofrece la mejor eficiencia en costes del mercado para las marcas, y prácticamente logramos dar el mismo servicio que un mánager de marketing de influencers, que es algo mucho más costoso.

Nuestros influencers, a los que llamamos branders, son personas como tú y como yo, y por nuestra filosofía de empresa, todo tipo de empresas son bienvenidas, independientemente de su sector o tamaño. Debido a nuestro modelo de negocio, podemos poner al alcance de cualquiera un servicio que de otra forma sería inaccesible para muchas empresas.”

¿Cómo se prevé el futuro del marketing de influencia?

“Se espera que la digitalización del boca a boca (el marketing de influencia) crezca más del doble en los próximos 4 años.

Personalmente, ¡creo que seguirá creciendo incluso más rápido!

Una recomendación personal sobre un producto o servicio genera credibilidad y no molesta como la mayoría de la publicidad en internet. Mi predicción es que el marketing de influencers será el método de marketing más usado en internet y aplicaciones en los próximos 10 a 15 años”.

Como explica Bøg Holm, desarrollar una estrategia de marketing de influencia a través de Brandarmies puede ser el paso definitivo para impulsar el crecimiento de una empresa, gracias a las recomendaciones expresadas por microinfluencers verdaderamente interesados en el producto o servicio, que ayudan a transmitir un mensaje mucho más convincente.



