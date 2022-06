El nuevo servicio de alta en padrón online y sin moverse de casa por Gestiones24 Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de junio de 2022, 15:42 h (CET)

Gestiones24 ha anunciado un nuevo servicio de trámite de alta o cambio de padrón 100 % online destinado a las personas que han mudado su residencia, por lo que han dispuesto a profesionales especializados para que atiendan los requerimientos necesarios. Su objetivo es que las personas ahorren tiempo y eviten complicaciones.

Con esto, Gestiones24 coloca al alcance de todos y en tiempo récord el cumplimiento de este requisito que tiene un carácter obligatorio, facilitándolo para quienes aún no poseen un certificado digital de la FNMT y están impedidos de hacerlo por sí mismos en internet.

Un trámite complicado Darse de alta en una localidad no siempre resulta una tarea sencilla. Una de las razones es porque cada ayuntamiento es autónomo en el diseño de los formularios y en los documentos que exige como soportes. Esos dos factores son determinantes para que el trámite resulte satisfactorio y no sea rechazado por las autoridades.

Los expertos de Gestiones24, quienes se especializan en la representación y tramitación de personas, destacan que esta diligencia requiere invertir mucho tiempo. Uno de los aspectos más exigentes es la consecución de los documentos que componen el expediente. Entre otras cosas piden copia del DNI, Libro de Familia, formularios de Alta y Representación, escrituras de viviendas o contratos de alquiler.

Igualmente, si la persona solicitante está separada y tiene menores a su cargo debe consignar una copia del acuerdo de divorcio o la sentencia judicial. Para el cambio de domicilio (cuando la mudanza es dentro del mismo municipio), también se requieren varios documentos. Entre otros, destacan el formulario de cambio, una factura de agua o luz y copia del contrato de alquiler o de las escrituras.

¿Qué características posee el nuevo servicio de Gestiones24? Toda persona que vive en España está en la obligación de inscribirse en el padrón de habitantes. Es un registro de carácter administrativo que llevan los ayuntamientos con el fin de saber a cuánto asciende la población. Con base en ello, se definen las políticas públicas y los proyectos de servicios.

La firma Gestiones24 destaca que es un requisito tan importante que cuando la persona se muda a una localidad debe registrarse. Si tiene residencia en varias localidades, debe inscribirse donde viva por más tiempo en el año. Lo importante es estar inscrito para poder acceder a los derechos que tiene todo ciudadano en una comunidad.

El nuevo servicio de representación de la firma incluye la orientación sobre los requisitos que se necesitan para hacer el registro. Con los documentos en la mano, los gestores se encargan del resto de la tramitación en menos de 24 horas para que la persona interesada no tenga que molestarse por nada.



