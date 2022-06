Gerentes sanitarios del norte de España apuestan por la compra centralizada de medicamentos Comunicae

jueves, 9 de junio de 2022, 17:26 h (CET) La Fundación Bamberg, en colaboración con la Biofarmacéutica UCB, organizaron una cita en la que se habló de eficiencia, financiación, equidad y sostenibilidad en la gestión farmacéutica. Y es que urge el debate ya que en 2020 se registró el récord de recetas farmacéuticas facturadas, lo que obliga a un esfuerzo económico, pero también de innovación por parte de las Administraciones Los dirigentes sanitarios de Cantabria, Asturias, La Rioja y Aragón que participaron ayer en el congreso “Gestión Innovadora-Por una prestación farmacéutica eficaz y sostenible”, celebrado en el Palacio de la Magdalena de Santander, coincidieron en la necesidad de ahondar en la sostenibilidad del gasto farmacéutico mediante, por ejemplo, “acciones como la compra centralizada o los acuerdos de riesgo compartido o pago por resultados”. No se trata de escatimar, ni de recortar, sino de mejorar la gestión y de hacer partícipe de este proceso al ciudadano, cuya contribución es vital para alcanzar esa ansiada sostenibilidad en la que “toda la sociedad debe sentirse concernida”.

La creciente demanda de medicación es un tema que preocupa a las Administraciones, que buscan en la gestión conjunta y en la innovación algunas salidas para gestionar este incremento del gasto farmacéutico. Por ello, la Fundación Bamberg y la Biofarmacéutica UCB consideraron necesario impulsar el congreso, escuchar a los que más saben de gestión sanitaria, en esta ocasión de cuatro comunidades autónomas del norte de España (Cantabria, Asturias, La Rioja y Aragón), y llegar a conclusiones novedosas que ayuden a una gestión más eficiente económica y sanitariamente hablando.

El consejero de Salud del Gobierno cántabro, Raúl Pesquera, fue el encargado de inaugurar el evento y destacó el sólido sistema investigador de Cantabria, con colaboración público-privada, “que garantiza la innovación en farmacia”. De hecho, señaló que su autonomía “tiene implantados sistemas de información que sustentan una terapia de vanguardia y una gestión farmacéutica innovadora, que aporta valor al sistema sanitario y modifica los procesos hacia la mejora”.

Asimismo, apuntó que, en el caso de Cantabria, el crecimiento actual del gasto en medicamentos se debe, principalmente, a los últimos tratamientos en oncohematología, terapias avanzadas, tratamientos biológicos o fármacos para enfermedades inmunitarias y raras cuyo impacto presupuestario, aseguró, “es otro de los retos que afrontamos”.

Pesquera también se refirió, al igual que posteriormente hicieron los gestores sanitarios que participaron en la jornada, a la necesidad de avanzar en la eficiencia con medidas de optimización en la adquisición de medicamentos “como la compra pública eficiente ya sea centralizada, agregada o europea; el aumento del porcentaje de compra pública eficiente; y los acuerdos de riesgo compartido (pago por resultado)”. Se trata, éste último, de un novedoso instrumento de gestión sanitaria que condiciona el pago a la compañía farmacéutica dependiendo de si el paciente tratado con su fármaco es curado con éxito.

Por su parte, Angelino Ruíz, director de Acceso al Mercado y Relaciones Institucionales de UCB Iberia apuntó la necesidad de facilitar espacios de diálogo entre los gestores sanitarios que permitan un debate sosegado y la puesta en común de experiencias y puntos de vista diferentes que lleven a un abordaje común y eficaz de los retos más inmediatos en materia de gestión sanitaria y sostenibilidad del sistema.

Los diferentes ponentes abordaron la cuestión desde muy diferentes ámbitos, dando cuenta de la necesidad de una solución global. Por un lado, que aborde la cuestión de manera interconectada, sin que la gestión farmacéutica se mantenga al margen, por ejemplo, de la formación, la capacitación y las condiciones de trabajo de los profesionales o de la vigilancia sobre el resultado de los tratamientos. Y, por otro, que el liderazgo en la toma de decisiones se asuma desde el Ministerio de tal manera que no se generen varias pequeñas soluciones sino una gran solución equitativa.

Récord de recetas facturadas al sistema

El cuidado farmacéutico es uno de los puntos del sistema más cercanos al paciente, que cada vez requiere de una atención más personalizada y eficaz. En 2020, se registró un incremento del 0,8% en el número de recetas facturadas y se superó el número máximo de éstas facturadas al sistema en un año.

El encuentro de Santander se dividió en dos sesiones. En la primera, se abordaron los retos y los logros del actual sistema sanitario y contó con la participación de Alberto Lafuente, director gerente del Servicio Riojano de Salud; Rafael Sotoca, director gerente del Servicio Cántabro de Salud; José María Arnal, director gerente del Servicio Aragonés de Salud, y María Concepción Saavedra, directora gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Este primer bloque de intervenciones fue moderado por Mario Mingo, presidente del Consejo Asesor de la Fundación Bamberg.

En la segunda parte del programa, que se centró en las políticas de acceso y sostenibilidad de las prestaciones farmacéuticas, intervinieron José María Abad, director general de Asistencia Sanitaria de Aragón; Gonzalo Aparicio, director general de Humanización, Prestaciones y Farmacia de La Rioja, y Flora Pérez, Jefa del Servicio de Gestión Farmacéutica de Cantabria. Actuó como moderador de esta mesa Ignacio L. Balboa, patrono de la Fundación Bamberg.

La jornada sirvió para proveer de soluciones en la prestación farmacéutica para que ésta sea rápida, equitativa, digitalizada y presupuestariamente asumible. Una parte fundamental del sistema sanitaria, la farmacéutica, lidera así la necesaria actualización continua en la que confluyan actores públicos y privados. Una meta que persiguen desde hace tiempo tanto la Fundación Bamberg como la Biofarmacéutica UCB a través de múltiples iniciativas entre las que se encuentra esta jornada de reflexión y, sobre todo, de puesta en común.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Vicente del Bosque reconocido por la Fundación Adecco por su Compromiso Social La evolución del retail se dirige hacia el Metaverso y la integración entre canales Gerentes sanitarios del norte de España apuestan por la compra centralizada de medicamentos "La temporalidad no es buena para nadie. Los trabajadores no pueden tener estabilidad económica, y la empresa no retiene el talento cuando hay mucha rotación" Tips de 123tinta.es para que el calor no deteriore los cartuchos de tinta