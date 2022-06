Vicente del Bosque reconocido por la Fundación Adecco por su Compromiso Social Comunicae

jueves, 9 de junio de 2022, 17:32 h (CET) En el marco de la Carrera de las Capacidades, que este año cumple 13 ediciones, la Fundación Adecco entrega un reconocimiento anual al Compromiso Social, que ha sido recibido por el exseleccionador nacional de fútbol debido a su destacada trayectoria personal y profesional, guiada por valores alineados con el proyecto social de la Fundación Adecco Vicente del Bosque ha visitado la sede de la Fundación Adecco en Madrid, donde ha sido reconocido por su compromiso social con la inclusión de las personas con discapacidad.

Este reconocimiento se enmarca en la Carrera de las Capacidades, que la Fundación Adecco celebra anualmente y que cada año hace entrega de un premio al Compromiso Social, que en esta ocasión ha sido recibido por el exseleccionador nacional de fútbol, debido a su destacada trayectoria personal y profesional, guiada por valores alineados con el proyecto social de la Fundación Adecco.

Un ejemplo universal de valores

Durante la visita del exseleccionador, ganador con España del Mundial de Sudáfrica 2010, de la Eurocopa 2012 y ganador de dos Champions League con el Real Madrid, a la sede de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero, Arancha Jiménez y Héctor Clemente, director general, directora de Operaciones y coordinador de zona de la entidad, le han hecho entrega de un trofeo conmemorativo a su compromiso social, además de un cheque por valor de 3000 euros que el exseleccionador destinará íntegramente a la Fundación Síndrome de Down Madrid, que trabaja por la dignidad de las personas con síndrome de Down y otras con discapacidad intelectual, así como por su plena inclusión familiar, escolar, social y laboral.

Además de su faceta deportiva conocida por todos, Vicente del Bosque se ha convertido en un rostro de referencia en el ámbito social, y más concretamente de la discapacidad. Durante los últimos años, ha recibido diferentes reconocimientos por su labor social y compromisos humanitarios por parte de diferentes entidades como la Fundación Mapfre o la Fundación Lumière. Además, es embajador de la Fundación Síndrome de Down, colaborador de Cruz Roja y de proyectos como #UnaGranFamilia, que apoya a niños en situación de vulnerabilidad a través de la alimentación saludable.

Según ha reconocido Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “Vicente del Bosque encarna a la perfección valores que se tornan clave para avanzar en el reto de la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad: humildad, cooperación, respeto, modestia o tolerancia. Si a ello añadimos los valores y atributos que ha demostrado durante su etapa de deportista y seleccionador como el esfuerzo, el sacrificio, la disciplina o el liderazgo inclusivo, se convierte en la persona idónea para recibir este reconocimiento”.

Carrera de las Capacidades 2022: récord de participación

La Carrera de las Capacidades es un evento solidario que se celebra anualmente. Su edición 2022 tendrá lugar este domingo en Alcobendas, esperando congregar a más de 1300 personas en torno a la plena inclusión de las personas con discapacidad. Desarrollada por la Fundación Adecco, CISCO y más de medio centenar de empresas comprometidas, la carrera retomará su presencialidad en esta decimotercera edición, tras dos años trasladada al formato virtual debido a la pandemia. Cabe destacar que, en esta ocasión, el evento ha conseguido récord de participación, tanto de empresas como de corredores, con un total de 54 compañías colaboradoras y más de 1300 personas inscritas, 1000 en la modalidad presencial y 600 de las cuales con algún tipo de discapacidad.

Además del reconocimiento al Compromiso Social a Vicente del Bosque y de la donación que recibirá la Fundación Síndrome de Down, la colaboración de las empresas en esta carrera permitirá apoyar a la Fundación Apsuria, entidad comprometida con la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidades severas, así como abrir tres convocatorias de premios que irán dirigidos a entidades sociales que presentarán sus proyectos por la inclusión de las personas con discapacidad.

Más información e inscripciones en la carrera: https://fundacionadecco.org/carrera-de-las-capacidades/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.