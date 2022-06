Savelec es una empresa de electricistas Valencia que se encarga de llevar a cabo certificados eléctricos Emprendedores de Hoy

Los incendios por fallos eléctricos son una de las principales causas de los siniestros producidos en los hogares.

Esto principalmente se debe al desgaste de los cables, sobrecarga o la mala conexión. En este sentido, un mal procedimiento de instalación puede causar incendios, choques eléctricos por contacto, quemaduras por choque eléctrico e incluso explosiones. Para reducir los riesgos, se recomienda contratar profesionales en electricidad.

Además del personal experto, toda edificación sea nueva o usada debe contar con certificados eléctricos obligatorios. En la empresa Savelec, se pueden tramitar estos requisitos y cualquier tipo de instalación con uno de los mejores equipos de electricistas Valencia.

¿Qué es el boletín eléctrico? El boletín eléctrico, también conocido como CIE (Certificado de Instalación Eléctrica), es un documento obligatorio para las propiedades nuevas o de segunda mano. En este certificado, se especifica que la instalación goza de buenas condiciones y cuenta con todos los requisitos técnicos obligatorios. La finalidad de ello es garantizar que la vivienda es segura y no representa un peligro para sus habitantes o la zona en la que se ubica.

Este boletín no caduca con el paso del tiempo. Sin embargo, es necesario hacer un cambio de contrato si el certificado fue realizado hace más de dos décadas. Otras situaciones donde debe hacerse dicho trámite es cuando se hacen modificaciones técnicas, cuando se adquiere una casa de obra nueva y al contratar más potencia eléctrica. La inspección de los hogares y la posterior emisión del certificado deben realizarlas técnicos eléctricos, certificados por el Ministerio de Energía.

¿Qué servicios ofrece Savelec? Savelec es una empresa compuesta por un equipo de profesionales autorizados. Cada técnico de esta compañía cuenta con capacitación previa para hacer todo tipo de instalaciones eléctricas y certificaciones. Asimismo, se encargan de hacer reparaciones y demás trabajos del área, utilizando materiales de calidad y procedimientos actualizados.

Entre los certificados que tramita la empresa, se encuentra el CIE o boletín eléctrico. Asimismo, se encargan de emitir las Hojas de Instalación de Enlace (HIE), las cuales recogen información técnica de instalaciones como las CGP y LGA. Por otra parte, son capaces de generar el CRIE o Certificado de Reconocimiento de Instalación Eléctrica. Este solo se solicita cuando se ha encontrado algún tipo de anomalía en la instalación eléctrica, sea por un mal uso o un mal trabajo previo.

La seguridad debe ser una prioridad en cualquier tipo de edificación, por eso es necesario contar con certificados que la garanticen.



