Los beneficios del teambuilding para las empresas

miércoles, 8 de junio de 2022, 15:24 h (CET)

Elteambuildinges la palabra que identifica el conjunto de actividades que desarrolla una empresa para incentivar de forma experiencial la integración de su personal. No son dinámicas escogidas al azar, sino deliberadamente definidas para estimular el trabajo en equipo, la colaboración y el sentido de pertenencia entre los empleados.

Una de las organizadoras de mayor trayectoria en España y Portugal es Animatium. La marca cobija a un grupo de empresas que desde 1992 viene diseñando programas de eventos y experiencias corporativas. Se especializa en la preparación de actividades lúdicas, culturales, marketing, espectáculos y formación.

Beneficios de las actividades de teambuilding para la empresa El teambuilding es una práctica que se lleva a cabo en las empresas desde la década de 1930. Desde entonces, las actividades han ido evolucionando en los departamentos de Recursos Humanos para construir equipos cohesionados y bien comunicados. La idea es que utilicen estos atributos para mejorar la productividad, identificando metas y cumpliéndolas.

Todo ello se logra porque las actividades de teambuilding fomentan el espíritu de equipo, mejorando sentimientos de empatía y vínculos emocionales. Los integrantes de los equipos aprenden de las experiencias y descubren nuevos talentos que permanecían ocultos. Todo ello, dentro de un ambiente relajado, promueve la motivación y la actitud positiva del personal.

La gente de Animatium destaca que las actividades deben alejarse del concepto de trabajo para que surtan efecto y rompan con la rutina. Los empleados necesitan sentirse cómodos y no forzados a hacer algo que no desean, ya que la dinámica debe brindar la sensación de ocio. Por eso es importante contar con asesoría profesional y experimentada.

Diferentes actividades para todos los gustos A través de 30 años de trayectoria, la marca Animatium se ha ido extendiendo bajo la modalidad de franquicias. Ese crecimiento continuo se debe, según ellos, a la capacidad de sus expertos locales para diseñar los eventos adecuados para cada tipo de empresa en cada destino. Es algo que complementan con los recursos y medios más vanguardistas e innovadores para ofrecer la mejor relación calidad/precio a sus clientes.

Una de las fortalezas de la firma es la diversidad de dinámicas que presenta en su portafolio. Dentro de las actividades de aventura, por ejemplo, se pueden encontrar escape rooms, torneos de paintball, hackatons, rutas 4X4, desafíos extremos, tiro con arco, escalada, globos aerostáticos e incluso paracaidismo. En baile se pueden desarrollar veladas de danza oriental, folklórica, clásica, o contemporánea, entre otras.

Su catálogo incluye comidas, bodas y cenas temáticas, gincanas, espectáculos y festivales. Actividades que pueden ofrecerse para formar a los empleados, o con motivo de un lanzamiento o una campaña específica. El equipo de Animatium se encarga de conseguir lo que se precise en cada momento; desde la localización hasta los equipos audiovisuales, iluminación, sonido, tarimas y ambientación, además de seleccionar y preparar las actividades.



