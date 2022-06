DXC Technology, Lloyd's e IUA amplían el contrato Comunicae

jueves, 9 de junio de 2022, 16:56 h (CET) DXC Technology, Lloyd's e IUA amplían el contrato para apoyar la transformación del mercado de seguros de Londres. El acuerdo de 465 millones de dólares garantiza la continuidad de los clientes de seguros del mercado de Londres durante el ambicioso programa de transformación Los accionistas de London Market Joint Venture (XIS y XCS) - DXC Technology (NYSE: DXC), Lloyd's y la International Underwriting Association (IUA), han anunciado una ampliación del contrato de 465 millones de dólares para garantizar la continuidad de las actividades de los clientes del mercado de seguros de Londres mientras DXC avanza en la transformación de los sistemas informáticos.

Tras un acuerdo previo para construir la plataforma digital que sustentará la transformación del mercado londinense, en el último contrato las partes han acordado un conjunto de servicios que crearán la base para la transición segura de aproximadamente 400 compañías de seguros del mercado de Londres a la plataforma digital nativa en la nube que se ejecuta en AWS. El acuerdo incluye disposiciones para la resiliencia operativa en línea con las nuevas regulaciones de la industria.

Como mayor centro asegurador del mundo, el mercado de seguros de Londres representa el 7,6% del mercado global de (rea)seguros comerciales, emplea a 47.000 personas en todo el Reino Unido y supone casi una cuarta parte del PIB de la ciudad de Londres, con un valor de sus primas brutas emitidas de más de 110.000 millones de dólares.

Apoyando a la empresa conjunta del mercado, y como mayor accionista de la misma, DXC trabajará con Lloyd's, la IUA y todas las asociaciones y participantes del mercado para realizar la transición de las compañías de seguros del mercado de Londres a la nueva plataforma digital, aportando mejoras significativas en cuanto a velocidad y eficiencia. El trabajo se está llevando a cabo en apoyo de la iniciativa Future at Lloyd's y en colaboración con corredores, agentes de gestión, sindicatos y aseguradoras del mercado de seguros de Londres. Se trata de una de las mayores migraciones actuales a la nube del mundo, y el objetivo es transformar el mercado de seguros de Londres para que deje de ser un conjunto de procesos analógicos basados en gran medida en el papel y se convierta en uno centrado en los datos, automatizado y rentable.

John Neal, consejero delegado de Lloyd's, ha dicho "Al anunciar esta ampliación, Lloyd's, DXC y la IUA están demostrando nuestro compromiso de asegurar digitalmente las actividades de los clientes del mercado de Londres tanto a largo como a corto plazo. Con la transformación de Future at Lloyd's, realizaremos la transición a una plataforma única que proporcionará un procesamiento y una contabilidad automatizados para el mercado, lo que supondrá una reducción sustancial de los costes operativos y proporcionará a los clientes un servicio mucho más rápido y mejor."

"La nueva plataforma digital que estamos construyendo transformará el mercado de Londres en uno de los mercados de seguros más avanzados tecnológicamente del mundo", dijo Mike Salvino, presidente y consejero delegado de DXC Technology. "Este acuerdo nos permitirá apoyar la entrega de los nuevos servicios de procesamiento digital a las empresas del mercado de seguros de Londres salvaguardando su viaje de transformación".

Dave Matcham, consejero delegado de IUA, dijo: "Esta ampliación significa la intención de la empresa conjunta de acelerar las capacidades tecnológicas actuales de los clientes del mercado de empresas. El uso de la tecnología para adaptarse rápidamente a las condiciones del mercado dará a las compañías de seguros la confianza de que pueden modernizar sus negocios al tiempo que reducen su exposición al riesgo".

