La edad media de las pacientes que recurren a tratamientos de reproducción asistida es de 39 años Comunicae

jueves, 9 de junio de 2022, 16:59 h (CET) Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), 2021 ha registrado la menor cifra de nacimientos en España desde que estos se contabilizan, uno de los datos más bajos de Europa y del mundo. Nacieron 338.532 bebés, un 0,6% menos que en 2020, confirmando la tendencia a la baja de la natalidad. Con el continuo retraso de la maternidad, la reserva ovárica ha adquirido protagonismo. La edad es uno de los factores determinantes de la infertilidad La edad media de las pacientes que recurren a tratamientos de reproducción asistida es de 39 años

Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), 2021 ha registrado la menor cifra de nacimientos en España desde que estos se contabilizan, uno de los datos más bajos de Europa y del mundo. Nacieron 338.532 bebés, un 0,6% menos que en 2020, confirmando la tendencia a la baja de la natalidad. Con el continuo retraso de la maternidad, la reserva ovárica ha adquirido protagonismo, ya que cada vez más mujeres intentan una gestación cuando esta reserva es menor. La edad es uno de los factores determinantes de la infertilidad. En el caso de las mujeres, a los 30 años la esterilidad es 6 veces más alta que a los 20, una cifra que se duplica al cumplir los 40 y, cuando hablan de parejas, la posibilidad de concebir a partir de los 35 años es de menos de un 10% por mes, mientras que con 30 años se sitúa entre el 25 y el 30%. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), 2021 ha registrado la menor cifra de nacimientos en España desde que estos se contabilizan, uno de los registros más bajos de Europa y del mundo. Nacieron 338.532 bebés, un 0,6% menos que en 2020, confirmando la tendencia a la baja de la natalidad. Un 9% de los niños que nacen en España lo hacen gracias a un tratamiento de fertilidad y la edad media de las pacientes es de 39 años.

La compañía multinacional farmacéutica Gedeon Richter, especializada en el cuidado y la salud de la mujer en todas las etapas de su vida desde 1901, ofrece una serie de medicamentos que incorporan de manera innovadora mejoras a los ya existentes, en su administración, contribuyendo a conseguir el sueño de tener un bebé en aquellas personas que necesiten la ayuda de unidades especializadas en reproducción asistida.

Para el Dr. Juan José Espinós, presidente de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), “existe mucha falta de información respecto a la congelación de óvulos. Hasta hace unos años, cuando la maternidad se planteaba entre los 20 y 30 años, no tenía mucho sentido que los profesionales incidieran en el estudio de la reserva ovárica. Con el continuo retraso de la maternidad, la reserva ovárica ha adquirido protagonismo, ya que cada vez más mujeres intentan una gestación cuando esta reserva es menor.”

El Dr. Espinós destaca que “cada vez las mujeres son más conscientes de que el potencial ovocitario, o lo que se conoce como reserva ovárica, que no es más que el número de folículos y ovocitos que quedan en el ovario, se reduce con la edad”. “Este descenso es más significativo a partir de los 35-38 años y se agota a los 50-51 años, que es la edad media de la menopausia en nuestro país. La progresiva reducción en el número de células reproductoras unida a una calidad ovocitaria menor son las principales causas de que la capacidad fértil de una mujer disminuya de forma progresiva desde los 35 años”, añade.

La edad: factor determinante de la infertilidad

Se estima que entre el 15 y el 20% de la población tendrá problemas de fertilidad, siendo una enfermedad que afecta tanto a hombres como a mujeres y que consiste en la imposibilidad de lograr un embarazo por métodos naturales después de 12 meses. En este sentido, el Dr. Espinós recuerda que “la esterilidad y la infertilidad son enfermedades reconocidas por la OMS y tenemos la responsabilidad de tratarlas y hacernos cargo de ellas, como lo hacemos en cualquier otra área, tanto desde el ámbito público como desde la iniciativa privada”.

La edad es uno de los factores determinantes de la infertilidad: en el caso de las mujeres, su frecuencia a los 30 años es 6 veces más alta que a los 20, una cifra que se duplica al cumplir los 40 y cuando se habla de parejas, la posibilidad de concebir a partir de los 35 años es de menos de un 10% por mes, mientras que con 30 años se sitúa entre el 25 y el 30%.

Sin embargo, esto no quiere decir que sea imposible concebir; se recomienda acudir a un especialista tras 12 meses mantenido relaciones con frecuencia y sin protección sin lograr una gestación, y 6 meses en el caso de que la mujer sea mayor de 35. Como recuerda el Dr. Espinós, “la sanidad, la dieta y el ejercicio físico, entre otros, han mejorado mucho la salud general de la población y, por ello, la mayoría de las mujeres entre los 35 y los 45 años se encuentran en perfectas condiciones físicas de afrontar una gestación”.

Para el Dr. Juan José Espinós, “los principales retos siguen siendo los mismos que antaño, seguir mejorando la eficacia de las modalidades terapéuticas y reducir al mínimo los efectos indeseables”. “Estamos caminando hacia la medicina personalizada en reproducción. La fertilidad depende de muchos factores e identificar correctamente cada paciente y disponer de un tratamiento específico evitaría muchos intentos con resultado negativo”, concluye.

Elige tu momento de ser madre

La compañía tiene una página web https://eligetumomentodesermadre.es/, presente además en redes sociales (Twitter, Instagram y Facebook) a través de la que quiere terminar con los tabúes que hay en la sociedad en torno a la reproducción asistida, donde además se puede encontrar información relacionada con tratamientos de fertilidad y con la congelación de óvulos, pero será siempre un profesional sanitario la persona adecuada para orientar sobre la técnica idónea para cada paciente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Vicente del Bosque reconocido por la Fundación Adecco por su Compromiso Social La evolución del retail se dirige hacia el Metaverso y la integración entre canales Gerentes sanitarios del norte de España apuestan por la compra centralizada de medicamentos "La temporalidad no es buena para nadie. Los trabajadores no pueden tener estabilidad económica, y la empresa no retiene el talento cuando hay mucha rotación" Tips de 123tinta.es para que el calor no deteriore los cartuchos de tinta