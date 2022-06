Adecco busca más de 230 personas para diferentes sectores en Baleares Comunicae

jueves, 9 de junio de 2022, 16:30 h (CET) Repunte de las contrataciones para el verano. Adecco busca 50 personas para trabajar como gestores/as comerciales del sector bancario, a más de 140 perfiles de hostelería, y a 40 repartidores/as para las empresas de last mile y delivery food La temporada de verano supone cada año la contratación de un gran número de trabajadores, especialmente en los destinos vacacionales. Así, Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, ha abierto varios procesos de selección para cubrir más de 230 vacantes en Baleares en las próximas semanas.

Por un lado, Adecco busca 50 personas para trabajar como gestores/as comerciales del sector bancario en Baleares. Concretamente en las localidades de Menorca, Palma, la zona Llevant – Migjorn, Ibiza, y la zona Raiguer. Se trata de una gran oportunidad para todas aquellas personas que busquen ampliar su experiencia en el sector bancario y tengan ganas de aprender y actitud proactiva.

Adecco seleccionará a 50 candidatos/as para ser los responsables de ayudar y asesorar a los clientes que se acerquen a las oficinas del banco. Los perfiles seleccionados se encargarán de realizar funciones administrativo-comerciales de oficina, operativa de caja, asesoramiento a clientes, apoyo en tareas comerciales como la gestión de llamadas y detección de oportunidades de negocio.

Para estas posiciones Adecco busca perfiles con experiencia de 3 a 6 meses en banca o afines, orientación al cliente, habilidades comerciales, capacidad de trabajo en equipo, capacidad de resolución de incidencias e interés en el sector bancario. Es necesario disponer de una licenciatura o grado en ADE, Derecho, Económicas o carreras similares. Además, se valorará el conocimiento de inglés (nivel First o B2) y de otros idiomas.

Se trata de un proyecto temporal hasta finales de agosto. Adecco ofrece un horario de trabajo estable de 8:00 a 15:00 a excepción de los jueves que también se trabaja por la tarde de 16:00 a 19:00. Además, se realizará una formación online previa a la incorporación lo que permitirá a los seleccionados estar preparados para hacer el trabajo de manera óptima y ofrecer un asesoramiento de calidad a los clientes.

Por otro lado, Adecco seleccionará a más de 140 perfiles de hostelería en Baleares. Camareros/as, cocineros/as, ayudantes de camareros/as, ayudantes de cocina, recepcionistas con idiomas, camareros/as de piso, para eventos, etc. son las posiciones más demandadas.

Finalmente, Adecco está buscando 40 repartidores/as para las empresas de last mile y delivery food de la zona. Concretamente seleccionará a 10 conductores/as con permiso C y CAP de mercancías y a 30 repartidores/as con permiso D y CAP de pasajeros.

