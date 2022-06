La preparación del bolso del hospital para el bebé Emprendedores de Hoy

Cuando se acerca el día del nacimiento del bebé, muchas madres y padres comienzan a sentirse preocupados, entre otras cosas, por no saber exactamente qué deben comprar para tener en el bolso del hospital del bebé ese día.

En este caso, es muy importante tener todo preparado con antelación, ya que con tantas emociones encontradas y el estrés del día, es muy probable que algún detalle se olvide. No obstante, para hacer que todo sea mucho más fácil para la futura madre, la firma Lana Rosé, especializada en moda de bebé, primeras puestas y canastillas, ha lanzado un nuevo producto: un pack para preparar el bolso de hospital con todo lo que necesitará el bebé en sus primeros días.

Tras sus casi 2 años en el mercado, en Lana Rosé han podido ver lo difícil que puede resultar para muchas madres elegir los elementos adecuados para preparar el bolso de hospital para el bebé en el día de su nacimiento. Considerando que olvidar por accidente un elemento importante puede causar situaciones verdaderamente incómodas, han decidido crear un producto que sirva para acabar definitivamente con esta preocupación. Se trata de un pack que incluye lo necesario para el bebé en el día de su nacimiento.

En este pack se incluye el conjunto con el cual saldrá del hospital a casa y otras prendas y accesorios imprescindibles. La peculiaridad es que lo preparan todo por secciones dentro unas delicadas bolsitas de lino con la inscripción de lo que contiene y también un neceser al que ponen el nombre del bebé. Sobre este producto hay varias opciones con distintos precios, pensando en que el cliente elija el que se ajuste mejor a sus necesidades y presupuesto.

¿Cómo elegir el pack ideal? Lana Rosé es una empresa que ofrece sus servicios únicamente de forma online. Dentro de su página web, se puede encontrar un amplio catálogo con productos de bebé de todo tipo y disponen de una sección con los distintos packs disponibles para que estos puedan elegir el que más les guste. Aunque también existe la opción de crear un pack propio, añadiendo al carrito los artículos uno a uno, de forma que los padres puedan tener en él justo lo que necesitan y pueden personalizar los artículos con bordados y grabados si así lo desean.

Haciendo clic sobre cualquiera de los packs, podrán ver detalladamente todos los elementos y accesorios que incluye cada uno y, así, comparar y ver cuál les resulta más útil y accesible. Las opciones son varias, pero todas sin ninguna excepción se envían al cliente preparadas en una cajita, para que no tengan que preocuparse por nada más el día del nacimiento.

Otra de las ventajas de esta tienda online es que cuenta con métodos de pago seguro, a través de distintos métodos como transferencias bancarias, tarjetas, contrarreembolso, Bizum, etc. Además, realizan envíos gratuitos a toda España en compras superiores a los 100 €.



