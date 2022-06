OEP 2022: El Gobierno aprueba 44.788 plazas fijas, por CENTRO DE ESTUDIOS MADRID Comunicae

jueves, 9 de junio de 2022, 16:04 h (CET) El Gobierno ha aprobado la mayor convocatoria de empleo público de la historia para 2022, con este anuncio se cubre un récord de 44.787 vacantes El Gobierno de España en rueda de prensa ha realizado el anuncio de la mayor convocatoria de empleo público de la historia, incluyendo la próxima OEP, con la aprobación del Consejo de ministros y el acuerdo con los principales sindicatos:

24.208 plazas para la Administración del Estado

plazas para la Administración del Estado 1.732 para la Administración de Justicia

para la Administración de Justicia 1.951 plazas para las Fuerzas Armadas

plazas para las Fuerzas Armadas 2.906 plazas para la Policía Nacional

plazas para la Policía Nacional 2.086 plazas para la Guardia Civil Por ello, el Gobierno ha decidido aumentar la plantilla para reforzar la administración pública del país, que cuenta con un envejecido funcionariado de carrera con una edad media superior a los 52 años.

Todo ello bajo el prisma de la nueva ley de interinos, publicada en el BOE en diciembre de 2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Con esta norma se pretende reducir la alta tasa de interinidad en el sector público y pasar del actual 30% a solo un 8% a finales de 2024.

El objetivo de la ley es reducir el alto nivel de personal temporal en el sector público del 30% actual a sólo el 8% para finales de 2024.

La iniciativa responde al compromiso de la UE utilizando para ello los fondos europeos de "Next Generation".

Esto es especialmente importante en sectores como Sanidad y la educación, donde se concentra el 75% de los funcionarios interinos.

Oferta de Empleo Público 2022: 29.578 para la Administración General del Estado

De las oposiciones convocadas este año, hay un total de 29.578 vacantes en el servicio nacional.

De estas vacantes, 15.880 son para nuevas contrataciones, lo que supone un aumento del 29% respecto a 2021.

Por otro lado, 9.591 para promoción interna y 4.107 para estabilizar personal.

Los nuevos empleos incluyen 1.150 puestos para las nuevas prestaciones gestionadas por la Administración de la Seguridad Social.

Ofertas Públicas de Empleo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Esto no incluye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas o la Administración de Justicia.

En este sentido, ya se sabe que el Ministerio del Interior ha convocado las oposiciones a Policía Nacional con 2.906 plazas a cubrir.

En el caso de la escala básica, se trata de la mayor cifra convocada en la historia de España. También se aprueban 2.086 plazas para las oposiciones a Guardia Civil.

Oposiciones 2022: 4.992 plazas para Guardia Civil y Policía Nacional

En 2022, la Guardia Civil contará con 2.086 miembros y la Policía Nacional con 2.096. Estas son las condiciones de inscripción de dos instituciones: la Guardia Civil y la Policía Nacional.

El BOE de la administración pública tiene un número récord de vacantes para la Guardia Civil y la Policía Nacional: 4.994. El Ministerio del Interior, en el marco de una iniciativa conjunta del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Función Pública, ha aprobado la contratación de 2.906 miembros de base de la Policía Nacional y 2.086 miembros de base de la Guardia Civil, de los cuales 650 han sido promovidos internamente.

Este reclutamiento masivo ha llevado a las Fuerzas y al Cuerpos de Seguridad del Estado a cubrir 18.872 vacantes desde 2019 y años sucesivos, a los que se le aplica la mayor tasa de reposición. Según el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, la iniciativa "revierte la dinámica observada entre 2011 y 2017, cuando ambos organismos perdieron un total de 13.077 agentes, lo que demuestra el compromiso del Gobierno español con la seguridad pública".

Hay que recordar que estas dos convocatorias forman parte de la mayor convocatoria de la OEP de la historia, con un total de 44.788 plazas asignadas a la Administración General del Estado (AGE), las Fuerzas Armadas y la Administración de Justicia. También incluye 1.084 puestos en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y 57 puestos en la Dirección General de Tráfico.

Todo ello con el telón de fondo de una nueva ley de personal interino, una medida de emergencia temporal sobre los recortes en el empleo público.

La ley pretende reducir la proporción de empleados temporales en el sector público del 30% actual a sólo el 8% para finales de 2024.

Cómo se distribuyen las 4.992 plazas para Policía Nacional y Guardia Civil

Hay 2.096 puestos de trabajo para el CNP, la cifra más alta de los últimos cinco años.

Sólo le sigue el año 2019 con una cifra de 2.506 vacantes. Cabe recordar que al año siguiente fueron 2.355 y en 2021 fueron 2.218. La Guardia Civil, por su parte, cuenta con 2.086 puestos ofertados.

Hay que tener en cuenta que en los últimos meses se han producido varios cambios importantes en cuanto a la posibilidad de presentarse a las pruebas de selección de personal policial. En primer lugar, se ha suprimido el examen de ortografía.

Esto se debió a la preocupación por la dificultad de la prueba para los candidatos. Sólo en 2021, el 75% de los candidatos suspendieron la prueba de ortografía.

A partir de este año, la prueba consistirá en responder por escrito a preguntas relacionadas con la función policial, que se incluirán en el programa de estudios y temario preparado para cada convocatoria de empleo.

Además, el Ministerio del Interior ha suprimido el requisito de altura mínima. Anteriormente, se exigía una altura mínima de 1,65 m (hombres) y 1,60 m (mujeres).

Requisitos para acceder a la Escala Básica de Policía Nacional

Tener la nacionalidad española . Esta oposición no admite otras nacionalidades, algo que sí ocurre en el caso de los militares de tropa y de marinería.

. Esta oposición no admite otras nacionalidades, algo que sí ocurre en el caso de los militares de tropa y de marinería. Tener cumplidos los 18 años y no exceder la edad de jubilación obligatoria. Ya no hay límite de edad. Antes estaba fijado en 30 años, algo que cambió tras una sentencia del Tribunal Supremo que lo calificó como discriminatorio.

y no exceder la edad de jubilación obligatoria. Ya no hay límite de edad. Antes estaba fijado en 30 años, algo que cambió tras una sentencia del Tribunal Supremo que lo calificó como discriminatorio. Estar en posesión del título de bachiller , título equivalente o superior.

, título equivalente o superior. Contar con el compromiso de portar armas .

. Permiso de conducir tipo B.

No haber sido condenado por delito doloso ni estar separado o inhabilitado por el servicio del Estado o de la Administración Pública.

Las pruebas físicas se dividen en varios test independientes en las que se puede obtener una puntuación global de 0 a 10: Prueba de Agilidad. Prueba de dominadas (hombres) y suspensión (mujeres). Prueba de resistencia de 1.000 metros.

se dividen en varios test independientes en las que se puede obtener una puntuación global de 0 a 10: Estas pruebas estarán seguidas por un test de conocimiento teórico compuesto por 44 temas y una prueba optativa de idiomas que puede subir la puntuación de inglés o francés.

De ahí se pasará a un reconocimiento médico para descartar cualquier causa de exclusión médica.

Superar un test psicotécnico y una entrevista personal para cerrar el proceso.

Requisitos para el ingreso en la Guardia Civil

Tener la nacionalidad española .

. No estar privado de los derechos civiles.

Carecer de antecedentes penales.

No hallarse incurso en algún procedimiento judicial por delito doloso como procesado, investigado judicialmente o acusado con declaración de apertura de juicio oral correspondiente.

No haber sido separado por expediente disciplinario del servicio de las Administraciones Públicas ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Tener 18 años de edad en el año de la convocatoria y no haber cumplido ni cumplir durante el año de la misma 41 años.

en el año de la convocatoria y no haber cumplido ni cumplir durante el año de la misma 41 años. Estar capacitado para cursar los planes de estudios, que será acreditada mediante la superación del reconocimiento y las pruebas que se dictan en cada convocatoria.

Adquirir el compromiso de portar armas y, si corresponde, utilizarla en los términos que establece la ley.

y, si corresponde, utilizarla en los términos que establece la ley. Tener el carnet de conducir tipo B.

