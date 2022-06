La importancia de adquirir un cachorro sano es responsabilidad de todos, según Tienda Cachorro Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de junio de 2022, 13:15 h (CET)

Un problema que afecta gravemente a la sociedad es la venta clandestina de perros, ya que los animales se crían en cautiverio y no cuentan con las condiciones adecuadas para adaptarse a la vida en una familia o con otras mascotas domésticas.

Evidentemente, tener un cachorro sano es la responsabilidad que tienen todas las personas que quieren incorporar a una mascota en su familia. En Madrid, Tienda Cachorro es el lugar perfecto para conseguir un cachorro sano, fuerte y criado en las condiciones sanitarias adecuadas.

Problemas de no tener un cachorro sano Existe una gran cantidad de tiendas ilegales que comercializan cachorros sin los debidos protocolos de salubridad. Esto se presenta como un problema tanto para los animales como para la comunidad en general. Principalmente, porque los perros son criados en condiciones deplorables que no garantizan su bienestar. Además, desarrollan malas relaciones con su entorno y no se les enseña a comportarse en un lugar con personas, niños o incluso otros animales, por lo cual pueden llegar a ser violentos.

Por su parte, las vacunas son una necesidad obligatoria que se debe cumplir antes de que el cachorro entre a un nuevo hogar, ya que le otorga anticuerpos que previenen enfermedades como moquillo, rabia, parvovirus y la leptospira en perros. Si bien no afectan a la salud de la familia directamente, es un problema para el bienestar de la mascota. Por este motivo, se debe cumplir el calendario de vacunas actualizado hasta el momento de la entrega.

Para reconocer este tipo de sitios, se debe verificar su procedencia y saber si el establecimiento ha tenido problemas previamente con ventas ilegales o clientes insatisfechos. Luego, reconocer las condiciones en las que se encuentran todos los cachorros. Si el lugar en general no es higiénico, probablemente el perro no está teniendo la mejor calidad de vida.

Cachorros sanos en Madrid Con la idea de proporcionar un espacio digno para las mascotas, Tienda Cachorro dispone de un local especializado que se encarga de proveer un entorno de vida acorde,desde el momento que nace hasta que llega a su nuevo hogar. Al mismo tiempo, cuentan con el personal adecuado que cuida de su seguridad física, higiénica y sanitaria, siguiendo los protocolos adecuados para su cuidado.

Por esta razón, el sitio web de la empresa está disponible con toda la información necesaria para disfrutar de un cachorro sano. Tienda Cachorro está ubicada en la localidad toledana de Illescas, donde se encargan de hacer felices a todas las familias que buscan un perro que se adapte a su ambiente familiar.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.