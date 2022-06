Motorbeach 2022, el festival de música y motor, llega a Vinuesa del 21 al 24 de julio

Vuelve el festival pionero en España que fusiona música, beach lifestyle, coches y motos desde 2013: Motorbeach. Esta celebración tendrá lugar del 21 al 24 de julio en Vinuesa.

Custom, Scrambler, Motos Cafe Racer, Enduro Vintage y clásicas, entre otros, junto a vehículos clásicos, Hot Rods y americanos se mezclan en este festival de música. Este evento sin igual rinde culto a la cultura de vida playera, o beach lifestyle, en contacto con la naturaleza yse celebra en un recinto de más de un millón de metros.

Un amplio cartel musical En esta ocasión, la organización de Motorbeach apuesta de nuevo por un cartel de música original y alternativa con bandas provenientes de diferentes partes del mundo. The Chords, The Undertones, The Cynics, The Peawees, The Big Marteens, Al Dual, Biznaga, The Bo Derek´s, Los Wavy Gravies, Garbayo, The Flamingos Bite, Los Farelli, True Enemy y Non Gratta son algunos de los que darán vida a los cuatro días de Motorbeach. Además, habrá una selección de DJ y artistas varios que actuarán de forma interrumpida en el extenso programa musical que Motorbeach ofrece desde siempre.

Mucho más que un festival de música Más allá de la música, a lo largo de los 4 días que dura esta 8ª edición, los asistentes podrán disfrutar de exhibiciones de motos Cafe Racer y Custom, circuitos de Enduro Vintage, circuito de Flat Track y el deseado campo de motoball(futbol en moto) en el que clubs franceses participarán junto a equipos españoles.

En el Motorbeach City de Vinuesa también tendrá lugar el Wall Of Death Gypsy (o El muro de la muerte gitano), un espectáculo vintage donde los motociclicistas se arriesgan dando vueltas en un cilindro construido de madera mientras un grupo de músicos tocan en el centro. Este motoshow sin igual en España llega al país por primera vez.

Del 21 al 24 de julio, los motores y los apasionados del motor serán los protagonistas de la ya denominada Playa Motorbeach en Vinuesa. El equipo de la organización de este festival de música y motor está seguro de que todos los asistentes disfrutarán al máximo de esos días, en los que podrán disfrutar en el recinto de sus prados, playas y árboles, dotado de zona de acampada preparada con baños y duchas. Los interesados pueden encontrar más información en la página web oficial del evento.