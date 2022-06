ACADE organizó un año más la Jornada de Colegios y Escuelas Infantiles Privadas Comunicae

jueves, 9 de junio de 2022, 13:22 h (CET) La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) organizó esta jornada en el centro de educación infantil Brains Nursery School La Moraleja, por su innovación y proyecto educativo y en la Universidad Europea de Madrid. En el se destaco el valor de la educación privada y la especialización en 0 a 6 años La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) es una organización empresarial nacida en 1978 con el objetivo de defender y promover la enseñanza privada no subvencionada, apoyándose en el reconocimiento de este derecho en la Constitución Española.

Se trata de una organización democrática en la que sus órganos de gobierno son escogidos por los centros asociados repartidos por todo el territorio español y los acuerdos alcanzados son sometidos al control y aprobación de la asamblea general de sus centros. La asociación representa a más de 3.000 centros educativos de toda España. La forma de organización se vertebra en torno a delegaciones autonómicas y provinciales, siendo en algunos ámbitos una estructura sectorial como formación profesional, educación infantil, danza, idiomas y colegios británicos.

La Jornada Colegios y Escuelas Infantiles Privadas

El evento, dirigido a directores y coordinadores de centros educativos privados, tuvo como finalidad la puesta en común de la situación del sector educativo privado, el trabajo realizado ante organismos oficiales por parte de ACADE y las nuevas propuestas, reclamaciones y retos actuales de la educación privada. Del mismo modo, también se impartieron diversas ponencias sobre liderazgo y comunicación.

La jornada se dividió en dos fases. Por una parte, el programa de la mañana se llevó a cabo en la escuela infantil Brains Nursery School La Moraleja y el programa de la tarde en la Universidad Europea de Madrid.

Brains Nursery School, La Moraleja, fue elegida para acoger esta jornada gracias a su trayectoria educativa y visión empresarial especialmente llevada a cabo en estos últimos dos años, que le sitúa en la vanguardia de la educación privada infantil. Resaltando la especialización y exclusividad de 0 a 6 años.

A la Jornada Colegios y Escuelas Infantiles en Madrid Privadas asistieron Juan Santiago, presidente de ACADE; Franc Corbí, vicepresidente primero de ACADE y vicepresidente de NABSS; Ignacio Grimá, vicepresidente segundo de ACADE y presidente de la Sectorial de Infantil de ACADE.

El evento terminó con la ponencia de Carolina Huertas, “Cómo liderar un equipo educativo de forma eficiente y positiva” y la ponencia de Javier Vázquez, “Qué hacer y qué no hacer en tu estrategia de comunicación en redes sociales”.

Para poder asistir a próximas jornadas únicamente es necesario ser un centro asociado de ACADE.

