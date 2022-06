El futuro es ahora, cursos Kids&Teens en Language Center Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de junio de 2022, 12:31 h (CET)

Las redes neuronales de niños o adolescentes están en desarrollo, otorgándoles una disposición particular para aprender.

Esto les permite mantenerse con la mente abierta a nuevos conocimientos significativos, con los cuales forjan su capacidad de raciocinio y consolidan su personalidad. Para que su amplio panorama de conocimiento se enriquezca, es necesario que se vean expuestos a aprendizajes que les supongan un reto. En este sentido, un gran desafío puede ser estudiar una segunda lengua como el inglés.

La academia de idiomas A School of Fish Language Center considera este interés de los más pequeños por aprender nuevas cosas como una oportunidad y, por esta razón, ha diseñado un programa de inglés para jóvenes. El programa llamado Kids&Teens cuenta con varias modalidades y cursos. Con estos, la academia espera que sus estudiantes alcancen un excelente dominio del idioma a una edad temprana.

Variedad de cursos para diferentes edades Con cada uno de sus cursos de inglés, esta academia espera que los más jóvenes adquieran habilidades de habla, escritura y escucha, enfocándose en la pronunciación, el estudio de la gramática y el vocabulario. Su objetivo es el de mejorar la comprensión del idioma, a partir de un trabajo exhaustivo que se concentra en perfeccionar las habilidades de expresión del estudiante para que logre una precisión léxica en el momento de comunicarse en inglés.

A School of Fish Language Center ofrece cursos para diferentes niveles y edades, los cuales van desde el nivel KT-1 al KT-5. Además, la academia cuenta con un programa intensivo para jóvenes de 14 a 17 años, el cual está diseñado para obtener excelentes resultados de una manera más rápida, sobre todo si el adolescente necesita presentarse a algún examen internacional. Ninguno de los grupos supera los 6 estudiantes como máximo, lo cual garantiza una educación casi personalizada. Asimismo, los horarios destinados para las clases tampoco interfieren en el calendario académico de los niños o jóvenes, evitando que los participantes abandonen su aprendizaje por falta de tiempo.

Una gran oportunidad para triunfar en el futuro Gracias a este programa de formación, muchos padres y madres de familia han conseguido que sus hijos adquieran las habilidades necesarias para comunicarse en uno de los idiomas más importantes para su desarrollo personal y profesional. Cuando un niño o un adolescente consigue hablar inglés de manera fluida, ya ha recorrido buena parte del camino que necesita para insertarse a un mundo laboral que demanda, cada día más, el inglés como una competencia indispensable en cualquier sector productivo. De ahí que sea muy importante que los niños estudien este idioma desde que son pequeños, como una forma de prepararse para el futuro.



