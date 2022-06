Kream, la marca de cosmética solar para los amantes del cuidado y protección de la piel, presenta su travel pack Comunicae

jueves, 9 de junio de 2022, 12:46 h (CET) La marca KREAM lanza dos nuevos productos para este verano: el protector solar con SPF 50+ y un After Sun prolongador del bronceado. También presenta sus productos en formato Travel para olvidarse de facturar y llevar en tu maleta de mano (Capacidad 100ml) Vuelve el calor y los pensamientos vacacionales y las ideas de lo que no puede faltar en la maleta. Si se unen las palabras cosmética y sol, seguro que nos viene a la mente una buena protección solar.

Así que para los amantes de tomar el sol con precaución y cuidar la piel, vuelve KREAM, la línea de cosmética solar que protege la piel. Activa potencia y mantiene el bronceado cuidando la salud, no sólo de las personas que la usan, sino también del medio ambiente. Son productos eco-friendly y fabricados bajo procesos cruelty-free.

Esta marca, amada por los influencers que atestan sus redes enseñando los efectos de estas cremas, cuenta con una línea de cuatro productos para que la piel tenga el bronceado perfecto.

Por un lado el aceite bronceador con protección solar SPF30 California Surfer es el match perfecto de la piel con el sol. Su fórmula en aceite- testada dermatológicamente - hidrata y nutre en profundidad mientras protege la piel. Reduce el fotoenvejecimiento cutáneo y protege la piel de las dañinas radiaciones UVA y UVB de forma eficaz y saludable. Además cuida la fauna marina y el ecosistema. Consigue una protección incluso tras 40 minutos de exposición y es resistente al agua.

Este año han sacado la versión en protector solar SPF 50+, el Tropical Breeze en formato spray seco que se absorbe rápidamente y deja la piel sedosa de aspecto luminoso y brillante.

Por otro lado, presenta también un potenciador del bronceado. Se trata de Bloody Mary, cuya fórmula exclusiva intensifica la producción de melanina, la sustancia responsable de que el moreno sea perfecto. Es apto para todos los tipos de piel, renueva la piel y la deja más suave y preparada para que los activos bronceadores actúen, además de recuperar la función barrera un 90% de manera instantánea gracias a la acción exfoliante y regeneradora del complejo probiótico.

No podía faltar en la línea de producto un After Sun Prolongador del Bronceado. Fresco, reparador y revitalizante. Su fórmula a base de Aloe Vera y Rosa Mosqueta, fresca y de rápida absorción ayudará a obtener un efecto refrescante inmediato y duradero.

Todos los productos se presentan en pack Travel.

PRECIOS TRAVEL (100ml)

California Surfer 15,95€

Bloody Mary 13,95€

After Sun 11,95€

Tropical Breeze 17,95€

PRECIOS EDICIÓN SUMMER

California Surfer (120ml) 19,95€

Bloody Mary (150ml) 17,95€

After Sun (150ml) 15,95€

Tropical Breeze (120ml) 24,95€

Se pueden combinar en distintos packs.

Sobre Kream

Es la marca de cosmética solar que cuida la piel y la más seguida por los influencers en las redes sociales. Activa, potencia y mantiene el bronceado. Productos revolucionarios de calidad que le acompañan en el día a día y que se han convertido en un nuevo must en el estilo de vida mediterráneo.

Su primera línea de cosmética- se compone de cuatro productos también disponibles en packs: protector solar California Surfer, intensificador del bronceado Bloody Mary, protector solar Tropical Breeze y After Sun prolongador del bronceado- está avalada por laboratorios profesionales con décadas de experiencia en el cuidado de la piel. Cuidan de la salud y también la del medio ambiente porque son productos eco-friendly y fabricados bajo procesos cruelty-free. Todos los productos de la marca son fabricados y desarrollados en España con el aval de laboratorios con más de 70 años de experiencia en el mundo de la cosmética.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ACADE organizó un año más la Jornada de Colegios y Escuelas Infantiles Privadas FarmaciasDirect.com lidera el sector farmacéutico online en España Outspot adquiere a la eCommerce española MeQuedoUno para reforzar su posición en el sur de Europa El subastero Jordi Cuxart comparte su experiencia gastronómica en Palafrugell Kream, la marca de cosmética solar para los amantes del cuidado y protección de la piel, presenta su travel pack