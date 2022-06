El subastero Jordi Cuxart comparte su experiencia gastronómica en Palafrugell Comunicae

jueves, 9 de junio de 2022, 12:50 h (CET) Ubicado en un punto geográfico único, como es el centro de la Costa Brava, Palafrugell es un sitio que se destaca por diferentes razones. Una de las más importantes es la relacionada a su gastronomía. En esta ocasión, el subastero Jordi Cuxart de Palafrugell cuenta su experiencia gastronómica en este lugar único Jordi Cuxart Teres: la gastronomía de Palafrugell, una identidad

De acuerdo con Jordi Cuxart de Palafrugell, la gastronomía de este lugar es considerada como una de las de mayor calidad en toda Cataluña. Gran parte de esto está relacionado con la ubicación privilegiada de la localidad, que le permite disfrutar, por ejemplo, de mariscos frescos de muy alta calidad, como así también una gran variedad de carnes y una buena calidad de arroz. Estas particularidades, al reunirse, hacen que la cocina de Palafrugell se convierta en una de las más completas y demandadas de la región catalana.

Las campañas gastronómicas de Palafrugell

Siguiendo lo mencionado anteriormente, explica Jordi Cuxart Teres que cada año se desarrollan en Palafrugell dos campañas gastronómicas. Estas se han convertido en grandes puntos destacados de la actividad turística de la región, convocando a miles de personas cada año que disfrutan de conocer este lugar mediante sus sabores.

Es Niu

Una de estas campañas tiene que ver con Es Niu. Se trata de un plato típico muy antiguo originado en Palafrugell y al que, en sus comienzos, no se le añadía carne, debido a que se trataba de un plato de Cuaresma. Por eso, se hacía inicialmente con tripa de bacalao, pescado, huevo duro y patata.

Con el paso del tiempo, la composición de este plato se fue enriqueciendo y los pescadores de la zona le añadieron sepia. Además, los corcheros de Palafrugell, cuenta Jordi Cuxart Teres, le sumaron aves de caza y salchichas en algunos casos. Así, se fue formando un plato que se hizo típico en la región y que era el plato que elegían los grupos de corcheros de Palafrugell los lunes cuando iban a comer a las barracas.

Hoy en día, la preparación de este plato es un proceso largo, que demora unas 5 horas aproximadamente. De estas, una hora se destina al sofrito y cuatro al guisado de la totalidad de los ingredientes. Esto es lo que hace que la opción no suela estar disponible en los menús de los restaurantes para el día a día, sino que se debe encargar con anticipación.

De cara a esta situación, explica Jordi Cuxart de Palafrugell que, desde 1998, se llevan a cabo campañas vinculadas a este plato tradicional donde se busca darlo a conocer a los visitantes. Estas campañas se dan por lo general entre octubre y noviembre y distintos restaurantes de la zona se suman a ellas para su preparación. Hoy, esta es una actividad turística que convoca a miles de personas cada año.

La Garoinada

Por su parte, Jordi Cuxart Teres habla también de La Garoinada. Se trata de una de las primeras campañas gastronómicas en desarrollarse en las comarcas gerundenses y es, hoy en día, una de las más conocidas y más buscadas por los turistas.

La campaña vio la luz por primera vez en el año 1992 y su producto principal son los erizos, también conocidos como erizos de mar. Es una campaña que se desarrolla en pleno invierno, especialmente entre los meses de enero y marzo, debido a que es un momento del año en que el mar está tranquilo y, por lo tanto, el garoina está en lo que se considera su mejor momento.

Si bien es cierto que las Garoines crecen casi a lo largo de todo el Mediterráneo, en Cataluña lo hacen especialmente en la Costa Brava. Crecen mayormente en las rocas, pero también se encuentran en el fondo del mar. Actualmente, es en base de este producto que se desarrolla la ruta de la Garoinada, donde no sólo se busca dar a conocer este fruto de mar a los visitantes, sino también toda la cocina tradicional de Palafrugell. Para ello, distintos restaurantes de Palafrugell se suman a la campaña, ofreciendo menús que incluyen un entrante de erizos, un segundo plato distinto para cada edición y un postre típico de la zona.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ACADE organizó un año más la Jornada de Colegios y Escuelas Infantiles Privadas FarmaciasDirect.com lidera el sector farmacéutico online en España Outspot adquiere a la eCommerce española MeQuedoUno para reforzar su posición en el sur de Europa El subastero Jordi Cuxart comparte su experiencia gastronómica en Palafrugell Kream, la marca de cosmética solar para los amantes del cuidado y protección de la piel, presenta su travel pack