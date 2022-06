Tot-Net, nuevo proveedor de los servicios de limpieza de Forn del Passeig Pastisseria Comunicae

jueves, 9 de junio de 2022, 12:26 h (CET) Con tres generaciones trabajando el pan y la pastelería desde 1964 en el barrio barcelonés de Sant Andreu, la compañía familiar se encuentra actualmente inmersa en un proceso de expansión Tot-Net, una de las principales empresas de servicios de limpieza en el país, se ha convertido en el nuevo proveedor de limpieza de Forn del Passeig Pastisseria, una compañía panadera-pastelera, cuyos orígenes se remontan al año 1964, en un pequeño horno de pan situado en el paseo de Fabra i Puig, en el barrio de Sant Andreu. En la actualidad, la empresa cuenta con cinco puntos de venta en la ciudad de Barcelona.

Forn del Passeig Pastisseria ha depositado su confianza en Tot-Net, para garantizar un servicio profesional de limpieza en su amplio obrador situado en el barrio de la Verneda i la Pau de Barcelona. Este tipo de instalaciones precisan de un alto nivel de limpieza y desinfección en las dependencias donde se desarrollan los procesos productivos. "En nuestro antiguo obrador, más pequeño que el actual, realizábamos las tareas de limpieza de manera interna. Con el traslado al nuevo obrador el pasado mes de octubre, tomamos la decisión de contratar los servicios de una empresa de limpieza profesional como es Tot-Net, de la cual teníamos muy buenas referencias de un asesor de seguridad alimentaria, que nos recomendó su contratación", afirma Xavier Guich, gerente de Forn del Passeig.

Las tareas de limpieza de los profesionales especializados de Tot-Net abarcan la totalidad de los espacios del obrador, como son las salas de manipulación y preparado, las zonas de refrigeración, así como las zonas de contacto con los alimentos.

El gerente de la compañía panadera-pastelera hace una valoración muy positiva de estos primeros meses de trabajo. "Estamos muy satisfechos. La manera de trabajar de Tot-Net está muy bien, ya que cuentan con un amplio equipo de profesionales que te asesoran en todo momento. Cuando tenemos algún problema o alguna duda, hablamos directamente con el gestor de zona, que soluciona rápidamente la incidencia".

Proceso de expansión

En la actualidad, el negocio familiar y artesanal se encuentra inmerso en un proceso de expansión, y está a punto de abrir el sexto punto de venta en la ciudad de Barcelona, cinco de los cuales están ubicados en el barrio de Sant Andreu, y otro situado en el barrio de Horta.

La compañía cuenta en la actualidad con una plantilla de unos 50 trabajadores, especializados en diferentes áreas, desde el pan, la bollería, la pastelería dulce y salada, así como en el ámbito del catering y del chocolate. "Somos de los pocos negocios especialistas tanto en pan como en pastelería. Hay muchos panaderos que hacen pan, pero que la pastelería no la dominan tanto. Nosotros optamos por hacerlo todo", afirma el gerente de Forn del Passeig Pastisseria.

Esta excelencia en el trabajo, se ha visto reconocida en los últimos años con diferentes premios. Miquel Guich, representante de esta tercera generación de la compañía, se proclamó en 2017 ganador del Concurso al Mejor Pan de Payés Catalán con IGP; y cuatro años después, en 2021, se alzó con el premio al mejor Pan de Sant Jordi, entre cuarenta profesionales y doce escuelas de panadería que se presentaron. "Estamos muy orgullosos de todos estos reconocimientos. En Forn del Passeig Pastisseria intentamos hacer un producto de máxima calidad. En el sector alimentario solo te puedes diferenciar o haciendo las cosas muy baratas o haciendo un producto muy bueno. Y en un negocio como el nuestro nos hemos de encaminar hacia la calidad, y no centrarnos en el precio, ya que las cosas cuestan mucho de hacer" concluye Guich.

Sobre Tot-Net

Tot-Net, con más de sesenta años de experiencia, está entre las principales empresas de limpieza de España.

Disponer de unas instalaciones limpias y cuidadas es una exigencia colectiva, es un factor que influye positivamente en las personas y generalmente es una necesidad sanitaria. El servicio que aporta Tot Net contribuye a que esa sea la imagen que transmiten sus clientes. La imagen de sus clientes es la imagen de Tot Net.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ACADE organizó un año más la Jornada de Colegios y Escuelas Infantiles Privadas FarmaciasDirect.com lidera el sector farmacéutico online en España Outspot adquiere a la eCommerce española MeQuedoUno para reforzar su posición en el sur de Europa El subastero Jordi Cuxart comparte su experiencia gastronómica en Palafrugell Kream, la marca de cosmética solar para los amantes del cuidado y protección de la piel, presenta su travel pack