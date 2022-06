Los aminoácidos ayudan a reparar y fortalecer el cabello, especialmente en verano, según AORA Health Comunicae

jueves, 9 de junio de 2022, 12:30 h (CET) La exposición al sol, a la sal del mar y al cloro de las piscinas, típicas del verano, afectan al bienestar del cabello, favoreciendo su pérdida. Aminoácidos como la Cistina y la Metionina refuerzan la estructura queratínica del cabello, aportando robustez y elasticidad De media, se caen entre 100 y 150 pelos al día, sin embargo, un trabajo publicado en la revista British Journal of Dermatology, que ha estudiado la relación entre la estacionalidad y la caída del pelo, defiende que el verano se asocia a una mayor pérdida de cabello.

Es en esta época del año cuando se somete al cabello a una exposición excesiva de las radiaciones ultravioleta del sol, al cloro y demás químicos de las piscinas, al contacto con la sal del mar, al calor, a la humedad, etc. Todo ello puede afectar al bienestar del cabello, y, en consecuencia, el pelo puede verse más quebradizo, deshidratado, fino, sin brillo, etc.

Además, durante el verano se suele descuidar la alimentación. La tan conocida 'operación bikini' hace que algunas personas coman de una forma más restrictiva en los meses previos al verano y se descuida la ingesta de nutrientes necesarios como el hierro, el zinc o el calcio tan importantes para el cuidado de la salud, en general, y del cabello, en particular.

Según los estudios clínicos de AORA Health, laboratorio farmacéutico español especializado en la creación de nutracéuticos de alto valor, se puede lograr la prevención de la caída del cabello y el fortalecimiento del mismo con la combinación adecuada de algunas vitaminas, lípidos, minerales, extractos naturales y aminoácidos.

Entre estos aminoácidos se encuentran la Cistina y la Metionina que refuerzan la estructura queratínica del cabello y proporcionan robustez y elasticidad.

La cistina es el aminoácido más importante que forma parte de la queratina, la proteína más abundante en el cabello y las uñas. Es una proteína dura, de tipo fibroso, insoluble en agua, con gran contenido en azufre. Además, al ser un poderoso antioxidante, protege el cabello del daño solar.

La Metionina es otro aminoácido esencial para el crecimiento del cabello. Es un antioxidante muy potente y un almacén de azufre, que aporta volumen al pelo. Además, elimina las células muertas y aumenta el flujo sanguíneo en los folículos capilares, promoviendo así un mayor crecimiento del cabello.

AORA Health ha combinado estos aminoácidos con otros elementos como la Biotina, las Ceramidas, las Vitaminas B3, B5, B6, C, D y E, el Zinc, el Cobre y extractos naturales en AORA Capilar Intensivo, que actúa sobre el cabello, logrando efectos como el fortalecimiento, la mejora del crecimiento, la mejora del aspecto, del brillo y del color del cabello, evita su caída y protege al pelo frente a los daños ocasionados durante el verano.

Según Gonzalo Peñaranda, CEO de AORA Health: "Los resultados de nuestros estudios clínicos indican que AORA Capilar produce una disminución del 26% de pérdida de cabello a los 30 días de tratamiento, después del cepillado y una disminución del 55%, a los 90 días.

Todos los voluntarios que participaron en el estudio experimentaron una mejora significativa en el estado de su cabello y sus uñas, con un menor índice de rotura y un aumento de la densidad, entre otros efectos, por lo que AORA Capilar ha demostrado sus importantes efectos sinérgicos para el cuidado del cabello".

