Tierras Dracónicas, el set más esperado de Teamfight Tactics, ya está disponible

Los jugadores de todo el mundo podrán disfrutar de nuevas estrategias y contenido Tierras dracónicas, el nuevo set de Teamfight Tactics (TFT), está ya disponible. Tierras dracónicas lleva a los jugadores hasta un idílico archipiélago, compuesto a su vez por islas con diferentes biomas, alimañas, dragones y campeones. La nueva actualización de TFT, uno de los juegos de estrategia de JcJ más innovadores y populares del mundo, viene cargada de contenido inspirado en los dragones, relativo a la experiencia de juego, los campeones, las mecánicas, los atributos, los aumentos, los artículos cosméticos y a mucho más, para que lo disfruten los jugadores de todos los rincones del planeta.

Geoff Virtue, productor ejecutivo de Teamfight Tactics, comenta: "Nos hemos quedado sin palabras al ver la demanda y las ganas que una cantidad récord de jugadores, que han iniciado sesión en el entorno de la beta pública, tienen por Tierras dracónicas, lo que lo ha convertido en el set más esperado hasta la fecha. Animamos a los jugadores a que viajen a Tierras dracónicas para crear nuevas composiciones, descubrir su estilo de juego y desarrollar estrategias originales".





Tierras dracónicas trae consigo a los dragones, unidades que podréis incluir en vuestro equipo. Los dragones cuentan como dos unidades de vuestro ejército, tienen un montón de vida adicional, cuestan el doble que otras unidades de su nivel de rareza, cuentan el triple de cara a la bonificación de su atributo y son megapoderosos. Sin embargo, los dragones no son la única novedad de Tierras dracónicas, ya que también introducirá nuevos atributos que los jugadores tendrán que aprovechar para crear una poderosa combinación de atributos y derrotar a sus siete oponentes.



De hecho, los jugadores se toparán con dragones incluso entre una fase y otra, dado que el Dragón del tesoro sustituirá a los picuchillos de la fase 4-7. El Dragón del tesoro permitirá a los jugadores completar sus configuraciones de objetos ofreciéndoles artículos gratuitos y otros tipos de botín. Además, podrán pagar una unidad de oro para cambiar su catálogo y descubrir si, con suerte, les ofrece objetos más poderosos.



Los populares aumentos, que otorgan mejoras permanentes durante el resto de la partida, vuelven en Tierras dracónicas y adoptarán la forma de los aumentos dracónicos. También será posible cambiar los aumentos dracónicos una vez por partida, lo que permitirá a los jugadores elegir de entre tres opciones diferentes.



Los jugadores también podrán desbloquear nuevo contenido cosmético en Tierras dracónicas, lo que incluye minileyendas dracónicas, criaturas que hacen las veces de los avatares de los jugadores en partida. Pirosaurio, Bolifacio, Choncc el Sabio, Espíritu de huevo y Ossia bailarina del dragón serán los habitantes de las Tierras dracónicas que los jugadores podrán desbloquear. Los chibicampeones, versiones estilizadas de los populares personajes de League of Legends que se utilizan como avatares, también están de vuelta, con Yasuo y Yasuo dragomante. De hecho, Yasuo dragomante incluye el primer golpe final de TFT, una animación especial que se reproduce al eliminar a otro jugador. Los jugadores podrán utilizar una amplia variedad de artículos inspirados en dragones: arenas, es decir, aspectos del mapa como la nueva arena mítica llamada Santuario de los ancestros; una nueva serie de chispas, ataques personalizados que se activan al derrotar a oponentes; emoticonos y mucho más.



Teamfight Tactics ha publicado recientemente un nuevo tráiler cinemático para celebrar el lanzamiento de Tierras dracónicas. En dicho tráiler cinemático, Pingu, la mascota de Teamfight Tactics, vuelve a la escuela... Bueno, a la escuela dracónica, junto a minileyendas nuevas y antiguas. Echar un vistazo al tráiler aquí.



Además de todo esto, Tierras dracónicas también trae consigo actualizaciones para Double Up, el modo 2v2v2v2 de TFT. Double Up recibirá una nueva clasificación por medallas similar a la de las colas clasificatorias de TFT o League of Legends, pero también se mejorarán otros elementos para ayudarlo a llegar volando a Tierras dracónicas.



TFT: Tierras dracónicas está disponible tanto para PC como para móvil. Para saber más sobre Tierras dracónicas, visitad los resúmenes de la experiencia de juego, las mecánicas, los atributos y los artículos cosméticos.



TFT es un juego de estrategia gratuito para ocho personas en el que los jugadores combinan a los campeones de LoL con objetos para crear diferentes formaciones y derrotar a los otros siete jugadores de la partida. En este juego líder en el género de los juegos de combates automáticos, los jugadores tienen que colocar tácticamente su ejército de personajes sobre un tablero con forma de cuadrícula para descubrir quién es el superviviente de los combates automáticos. Desde su lanzamiento en 2019, TFT se ha convertido en el máximo exponente del género, con más de 80 millones de jugadores en todo el mundo y aportando una experiencia profunda y divertida similar al ajedrez para todo tipo de jugadores en múltiples plataformas.