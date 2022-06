El sistema de pedido online para restaurantes que se integra con los TPVs Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de junio de 2022, 11:57 h (CET)

Todo negocio de restauración que pretenda lograr el aumento de los ingresos necesita la creación de una estrategia de mercado que esté fundamentada en un servicio de calidad para así poder alcanzar los objetivos previstos. Uno de los planes que permite optimizar la operativa y mejorar la facturación en la época de la digitalización son las plataformas de pedidos online dentro del restaurante comoOrder In, que ofrece a los comensales la posibilidad de realizar su comanda desde un teléfono móvil y pagar directamente en su mesa sin ningún tipo de contratiempo ni espera.

Esta aplicación ofrece múltiples ventajas a los negocios. Una de las más importantes es que se puede incrementar la atención a los clientes sin necesidad de contratar a más personal, lo que se traduce en una mayor rentabilidad para el restaurante.

El pedido online incrementa la rentabilidad de los restaurantes Para lograr el incremento de los ingresos en un restaurante, es necesario considerar varios aspectos que son fundamentales a la hora de elegir un lugar para ir a comer: ofrecer un servicio de alta calidad, la presentación de un menú completo, un lugar bien cuidado y una buena atención al cliente, ya que de estos depende mucho la reputación que el sitio logre en el mercado, y por ende, la cantidad de personas que acudirán. Sin embargo, en estos tiempos en los que la tecnología avanza a pasos agigantados, y debido a la gran oferta y la competencia que existe en el sector, los restaurantes deben recurrir a la ejecución de otras estrategias que permitan ganar la confianza de los comensales. En este contexto, deben apoyarse en las plataformas de pedido online dentro del restaurante que se integre con su TPV para usarlas como una herramienta que permita al negocio destacar ante los otros, y a su vez lograr el aumento de sus ingresos.

La carta digital con pedidos y pagos marca la diferencia La puesta en marcha de una estrategia depedido online desde la mesapermite a un negocio llegar a un público potencial mucho mayor con el mismo personal y con esto, aplicar algunas innovaciones que pueden marcar la diferencia. El pedido online ayuda a simplificar la operativa al permitir a los comensales pedir y pagar con el móvil a través de un QR. Aparte de reducir la carga de trabajo, Order In está demostrando que los clientes consumen más cuando no tienen que esperar a ser atendidos, por lo que los restaurantes aumentan su facturación.

Además puede ser un reclamo de marketing, otro de los elementos que mejor funcionan a la hora de potenciar un establecimiento gastronómico en la web son los menús digitales, ya que permiten tener una visión más completa y detallada de la propuesta culinaria del restaurante, a través del uso de un código QR que puede leerse desde cualquier móvil. La web app de Order In proporciona toda la información de sus platos de una forma interactiva, además, desde el restaurante puede ser actualizada sin que esto represente un coste adicional, integrándose con el TPV del restaurante ofreciendo a los comensales la facilidad de ejecutar su orden y, al finalizar la velada, pagar con el móvil sin ningún tipo de dificultad.



