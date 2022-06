Los diferentes tipos de mesas de exterior y para qué ocasión es ideal cada una, por Buychester Emprendedores de Hoy

La llegada del verano es un acontecimiento que se desea durante todo el año. Hay más tiempo libre del que disfrutar con los seres queridos y el trabajo se reduce.

Es una época donde, por lo general, abunda el descanso y la alegría. Pero la subida de temperaturas y horas de sol también afecta a la decoración del hogar, propiciando el uso de espacios en el exterior. El buen tiempo es idóneo para sacar las mesas al jardín, porque al aire libre se disfrutan más de las comidas y las sobremesas pueden alargarse.

En este sentido, existen diferentes tipos de mesas cuyo uso dependerá de la ocasión. Para aquella persona dinámica en su ritmo de vida, una mesa plegable será lo más adecuado. Su ligereza y funcionalidad facilita el transporte, por lo que se evitarán futuras preocupaciones relacionadas con el encaje en otros espacios exteriores.

Cuando se dispone de poco espacio es conveniente considerar las mesas extensibles para la decoración de exteriores. La versatilidad es su principal ventaja. Esta mesa abre un horizonte de posibilidades. Sirven para una mañana de trabajo intenso, el cumpleaños del pequeño de la casa o acoger una visita inesperada.

Las formas también importan. Dentro de las mesas para el exterior, se diferencian las redondas y las rectangulares o cuadradas. Su elección dependerá de las circunstancias y del objetivo que se persiga. Si la apuesta está enfocada en acoger al mayor número de personas, la mesa rectangular es ideal por su tamaño y eficiencia. No obstante, crea un espacio jerárquico con sus cabezales y ello resta intimidad entre los comensales. La mesa redonda es propicia si se busca una comunicación más fluida y horizontal, pues todos están sentados a la misma distancia. Ya no habrá un asiento aislado donde sea difícil hablar con alguien de la otra punta.

Por otra parte, la decoración de exterior puede revestirse de complementos. De ahí, la utilidad de una mesa auxiliar como acompañante para las mesas anteriormente mencionadas. Aporta un espacio más en el que almacenar libros, plantas o jarrones y permite ocupar los rincones vacíos del jardín.

El catálogo de Buychester tiene una sección de decoración para el exterior, donde es posible hallar todos los tipos de mesa que se han distinguido a lo largo del artículo, con multitud de materiales y acabados de madera, metal o polipropileno. Su stock está actualizado a tiempo real con más de 20.000 artículos de decoración, muebles y electrodomésticos de decenas de proveedores.Además, cuenta con la opción de entrega gratuita de los muebles a pie de calle en pedidos superiores a 100 euros, gracias al servicio de entrega y montaje hands free.



