Comprar online y pagar en efectivo ahora es posible en España Comunicae

jueves, 9 de junio de 2022, 10:26 h (CET) La pasarela de pago Livery Cash, acaba de lanzar al mercado Español su servicio de pago en efectivo tanto para ecommerce, como para cualquier empresa de servicios online que quiera ofrecer pago en efectivo a sus clientes Cualquier persona puede usar ya Livery Cash para comprar online y pagar en efectivo. La pasarela está generando un gran revuelo y ya ha sido integrada por numerosos comercios online y empresas.

Livery Cash se integra con los ecommerce o empresas online y genera automáticamente una orden de pago que le llegará al cliente al email para que pueda acercarse, por ahora, a cualquier oficina de Correos a pagar en efectivo.

La pasarela aparece como un método de pago más en la página de checkout para los ecommerce; al finalizar el pedido, se envía un correo electrónico con un código de barras que contiene la información de pago y el usuario puede ir a cualquier oficina de Correos en España a pagar en efectivo.

La herramienta está conectada con el comercio online y con Correos en tiempo real, con lo que en el mismo momento en que se realiza el pago, el pedido se marca como pagado y la tienda o empresa online puede proceder a realizar el envío del producto o servicio, sin ningún tipo de riesgo.

Livery Cash, fundada por Javier Sánchez, Miriam Lao y Fernando Cabrera, está siendo acelerada por Demium, una de las mayores aceleradoras de startups del país.

"El efectivo sigue siendo uno de los métodos de pago más solicitados en España y Latinoamérica" cuenta Sanchez, "pero la única manera de ofrecerlo es con el contrareembolso. El contrareembolso tiene mucho riesgo para cualquier ecommerce ya que si el cliente no está en casa a la hora de recibir el paquete o simplemente cambia de opinión, el comercio online paga el envío y también la devolución del paquete, con las correspondientes perdidas que esto conlleva; Livery cash es la manera segura de ofrecer pago en efectivo".

La herramienta es ideal para todas aquellas personas que no les guste poner los datos de su tarjeta de crédito en internet, para los que quieran privacidad, para inmigrantes, colectivos vulnerables no bancarizados o simplemente para todo aquel que le apetezca pagar en efectivo.

"Livery cash tiene el potencial de ayudar a aumentar las ventas de los comercios online, ya que permite llegar a un público al que hasta ahora no llegaban", cuenta Miriam Lao.

Otra de las novedades que ofrece Livery Cash es que permite la integración con cualquier empresa online, de manera que suscripciones o facturas de servicios también se pueden pagar en efectivo usando su tecnología.

Los 3 fundadores de esta startup española trabajan ya para ampliar su red de puntos de pago; están integrándose, entre otros, con entidades bancarias para poder usar sus cajeros como puntos de pago Livery Cash.

Más información en www.liverycash.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.