Emececuadrado asistirá a la Feria Internacional de Energía y Medioambiente organizada por Genera en Madrid Comunicae

jueves, 9 de junio de 2022, 10:02 h (CET) Los próximos 14, 15 y 16 de junio Emececuadrado será uno de las marcas presentes en Genera 2022, la mayor plataforma comercial para el sector energético Emececuadrado es una de las principales compañías del sector energético especializada en el asesoramiento y en la optimización de recursos energéticos para empresas, organismos públicos y grandes consumidores. Esta posición los ha llevado a participar en la próxima edición de la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, organizada en IFEMA (Madrid).

Ante la elevada demanda de los consumidores para reducir el gasto de sus facturas y la gran competencia que hay de comercializadoras, Emececuadrado aporta una solución tangible para la eficiencia y optimización del consumo energético. Con una trayectoria de más de 10 años, la empresa con sede central en Badajoz ha realizado cientos de proyectos centrados en solventar estos desafíos. Francisco Bedia, director ejecutivo de la compañía, aclara que “nuestro compromiso con el entorno y los clientes nos ha conducido a diseñar una estructura versátil, proponiendo servicios como el de ser consumidor directo contratando tu propia energía; llevar a cabo proyectos renovables y de eficiencia; disponer del asesoramiento de técnicos especializados en el sector energético y una plataforma con un software propio para la gestión y control del consumo energético.”

Con más de 1.000 clientes, 1.000 GWh gestionados y más de 5.000 puntos de suministro, la marca Emececuadrado propone un modelo de licencia basado en la libertad de gestión para el delegado, compromiso con su crecimiento económico y apuesta por la innovación y adaptabilidad al entorno de actuación.

Entre los múltiples servicios que realiza la enseña Emececuadrado, destacan los siguientes:

Diseño, tramitación y ejecución de proyectos “llave en mano” de generación y autoconsumo , poniendo a disposición del cliente y delegado un ingeniero de apoyo y soporte.

de proyectos de , poniendo a disposición del cliente y delegado un ingeniero de apoyo y soporte. Representación de Consumidores Directos en el mercado mayorista de la electricidad , lo que permite a los grandes consumidores no depender de una comercializadora para adquirir su energía. Esto les aporta un ahorro y una gestión activa de sus puntos de suministro y consumo.

, lo que permite a los grandes consumidores no depender de una comercializadora para adquirir su energía. Esto les aporta un ahorro y una gestión activa de sus puntos de suministro y consumo. Monitorización, validación y gestión de costes regulados . La validación se centra en verificar costes y consumo de las facturas, la monitorización permite realizar una simulación predictiva con la cual se podrá definir ratios para relacionar los costes energéticos con la producción mediante un panel personalizado en tiempo real; y la gestión ATR dirigida a adaptar la potencia contratada en periodos tarifados en función de las necesidades de consumo.

La se centra en y consumo de las facturas, la monitorización permite realizar una simulación predictiva con la cual se podrá con la producción mediante un panel personalizado en tiempo real; y la gestión ATR dirigida a en función de las necesidades de consumo. Tramitación de ayudas públicas y subvenciones. Desempeñan una metodología única basada en la ejecución y gestión de los fondos europeos Next Generation , contando con la experiencia de un equipo de auditores que conocen en profundidad la estructura y necesidades de la Administración, así como de los diferentes sectores industriales.

Desempeñan una metodología única basada en la ejecución y gestión de los , contando con la experiencia de un equipo de auditores que conocen en profundidad la estructura y necesidades de la Administración, así como de los diferentes sectores industriales. Auditoría energética: análisis de datos energéticos de la empresa y proposición de medidas de eficiencia para reducir costes y emisiones, lo cual permite ser más eficiente y sostenible. Para todos aquellos interesados en conocer más acerca de su modelo de licencia pueden ponerse en contacto con su departamento de expansión y así obtener las últimas invitaciones que ofrece la central franquiciadora de forma gratuita. Este pase será exclusivo para el recinto ferial de IFEMA los días 14, 15 y 16 de junio.

