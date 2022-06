Esa desconfianza JG Rodriguez, Cáceres Lectores

jueves, 9 de junio de 2022, 11:24 h (CET)

Dentro de la inflación que padecemos, lo más inflado, me parece a mi que es la desconfianza, ante el enigma de los demás, que si me van a poder hacer esto o lo otro, sin percibir más que ofensas y desprecios, hasta de los vecinos, a los que espiamos desde la ventana.



Esa desconfianza produce sobre todo miedo y malestar. Y también hay gente que se dedica a fomentarla para tenernos ocupados en algo que nos lleve mucho tiempo y así les molestemos menos. Total, lo de siempre, hay que perder esa desconfianza que no se cura más que fiándose de todos los otros, que no vienen a por tí constantemente aunque tengas esa sensación.

