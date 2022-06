InterContinental Barcelona reúne a más de 250 invitados en la Fallin’ Angels Party, su primera gran fiesta Comunicae

jueves, 9 de junio de 2022, 09:30 h (CET) El espectacular hotel de cinco estrellas, que abrió sus puertas en octubre del año pasado en el corazón de Montjuic, ha celebrado la Fallin’ Angels Party, su primera gran fiesta tras la inauguración, para dar la bienvenida al verano y dar a conocer su nuevo y exclusivo Club Privée Fallin9 InterContinental Barcelona, el nuevo hotel de cinco estrellas ubicado en el corazón de Montjuic, ha reunido a más de 250 asistentes en la que ha sido su primera gran fiesta tras la inauguración, la Fallin’ Angels Party.

El hotel, que abrió sus puertas el pasado mes de octubre, ha congregado así a algunos de los influencers más reconocidos de la ciudad, junto con otras caras conocidas del panorama barcelonés, periodistas, clientes vip, proveedores, etc., para dar la bienvenida al verano en una de las fiestas más exclusivas y esperadas que se han celebrado en los últimos meses en la ciudad.

En un evento sin precedentes, inspirado en el reino del cielo y del infierno, y en el que no ha faltado detalle, glamour y buena música, los asistentes han podido disfrutar de una cena en formato coctel, ascendiendo a la increíble 173 Rooftop Terrace del hotel, una de las mejores terrazas de la Ciudad Condal, que cuenta con unas espectaculares vistas 360º del skyline de la ciudad; para bajar posteriormente a la lujuria más glamurosa, para conocer de primera mano el nuevo y exclusivo club privée de InterContinental Barcelona, Fallin9, un espacio vanguardista, canalla, desenfadado y cosmopolita, que cuenta con unas características únicas, en el que todos los presentes bailaron hasta la madrugada a ritmo de los mejores éxitos de la mano del grupo de versiones The Tutsies y de la cantante y Dj Bulma Beat.

La marca InterContinental® Hotels & Resorts convierte cada viaje en una experiencia fascinante, con una visión de 75 años de experiencia. Cada uno de sus establecimientos es una puerta de entrada al glamour de la Vida InterContinental. Como marca, su objetivo es encarnar la sofisticación global a través de su servicio, superior y discreto, y sus comodidades excepcionales. Lo que hace realmente diferente a la marca es el genuino interés que muestra a sus huéspedes a través de servicios personalizados y cuidados.

