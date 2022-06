¿Por qué escoger compartir una instalación de placas solares? Emprendedores de Hoy

Instalar placas solares en una vivienda o empresa es una excelente opción para tener una fuente de energía limpia y ahorrar en la factura de luz. Sin embargo, el pago inicial de una instalación fotovoltaica puede suponer una inversión muy alta para algunos bolsillos. En esos casos, el autoconsumo compartido es la mejor solución.

Tras la aprobación del Real Decreto 224/2019, es posible compartir las instalaciones de placas solares entre residentes del mismo edificio. Gracias a esta alternativa, muchas personas pueden acceder a una energía más ecológica y, a la vez, depender menos de los cambios de la tarifa eléctrica.

Ingeniería MASRED es una empresa española especializada en la implantación de proyectos de autoconsumo en el área residencial e industrial. Su equipo de ingenieros expertos en el sector se encarga de realizar todo tipo de montajes, con soluciones para que sus clientes tengan la mayor eficiencia energética posible.

¿Quiénes pueden acogerse al autoconsumo fotovoltaico compartido? El autoconsumo colectivo es una opción viable para diversos tipos de instalaciones. Entre ellas, las comunidades de propietarios, empresas que se encuentran en el mismo edificio, polígonos industriales o zonas residenciales.

En el caso de las comunidades de vecinos, el decreto establece que, para hacer posible esta instalación, debe aprobarla al menos el 75 % de los miembros, y se debe firmar un acuerdo sobre cómo será la distribución. En cuanto a las empresas y zonas residenciales, es necesario cumplir algunos requisitos y, como en el caso anterior, firmar un acuerdo para fijar los porcentajes de reparto.

Para compartir energía, todos los autoconsumidores deben estar conectados al mismo centro de transformación y la distribución de energía debe ser en baja tensión. Además, la distancia entre la planta fotovoltaica y cada instalación no puede exceder los 500 metros. Por último, la producción del sistema fotovoltaico y los autoconsumidores deben estar registrados bajo la misma referencia catastral.

En cuanto a las modalidades de consumo dispuestas en la ley, se establecen tres tipos: autoconsumo compartido sin excedentes, autoconsumo compartido con excedente no acogido a compensación y autoconsumo compartido con excedente acogido a compensación simplificada. Por este último, se recibe un descuento en la factura de luz al final de cada periodo.

Expertos en instalaciones fotovoltaicas Ingeniería MASRED se ha consolidado como una empresa referente en el sector de las placas solares. Esto se debe a que cuentan con un equipo de ingenieros con amplia experiencia en el sector que ofrece asesoría y diseño personalizado de paneles según las necesidades del cliente.

Además, se encargan de supervisar cada instalación y adecuarla a los términos de la potencia contratada, para que sus clientes generen su propia luz y reduzcan su factura hasta un 70 %. Los servicios de Ingeniería MASRED están disponibles en Valencia y en las islas Baleares. Los interesados en la instalación de paneles solares pueden encontrar más información en su página web.



