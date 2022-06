​La realidad del pecado Juan García, Cáceres Lectores

@DiarioSigloXXI

jueves, 9 de junio de 2022, 11:04 h (CET) Y una de las verdades de Fe, que la Iglesia ha recordado a lo largo de los siglos, en todos los lugares donde el nombre de Cristo ha sido anunciado, es la realidad del Pecado.



El espíritu de mundanidad entra en la Iglesia cuando se comienza a perder el sentido del Pecado, que lleva siempre consigo un alejamiento del hombre de Dios, a Quien deja de ver como el Creador que anhela nuestro bien, con un amor paterno y materno, y como Padre que nos dice con toda claridad, que los Mandamientos y las Bienaventuranzas nos indican el camino que nos invita a seguir si queremos ser buenos hijos suyos y, por tanto, felices en la tierra y felices en el Cielo.

Lutero introdujo a borbotones ese espíritu, y lo hizo por dos caminos: afirmando la subjetividad de la Fe, al afirmar el principio de la “sola Escritura” interpretada por cada persona; y afirmando después que la misericordia de Cristo perdonaba todo pecado del hombre que, de alguna manera, corrompido como estaba, no podía dejar de pecar; y lo perdonaba sin necesidad de arrepentimiento ni de Sacramento.

Ese espíritu de “mundanidad” ha ido penetrando en la Iglesia, como han señalado los papas muy especialmente desde Pio XII, y se nota de manera muy particular, en la tan extendida aceptación banal en la sociedad occidental actual de tres prácticas directísimamente contrarias a los planes de Dios sobre el hombre: el aborto, el desorden sexual incluido también la práctica homosexual, y el discernimiento de la vida moral basado en una conciencia claramente subjetiva que decide interpretando a su gusto la Ley de Dios.

Una las manifestaciones más claras de los efectos de esta mundanidad está a la vista del pueblo cristiano: el descenso de las confesiones sacramentales, personales, en el Sacramento de la Penitencia; acompañado a veces por la recomendación de que es suficiente pedir perdón a Dios sin necesidad de Sacramento, porque el Señor es “misericordioso”. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Reconocer la realidad Cuando te vas haciendo mayor te cuesta trabajo reconocer tu verdadera situación Esa desconfianza JG Rodriguez, Cáceres Juzgar a Sánchez con objetividad JD Mez Madrid Los kazajos votan cambiar la Constitución, en el primer referéndum en 27 años Domingo Sanz La revolución de la ternura Pedro García