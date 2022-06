Paseando mascotas y niños Jesús Martínez Madrid, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

jueves, 9 de junio de 2022, 11:00 h (CET) Hay muchas ganas de oxigenarse y disfrutar de unas condiciones meteorológicas que invitan a pasear. La primavera, ahora ya de verano, nos ha lanzado a la calle, aunque este año con subidas y bajadas de temperatura y no pocas lluvias, haciendo realidad ciertos aforismos.



Sin ganas ni afán de escudriñar cuanto uno se encuentra por la calle, las calles son un observatorio sociológico de primer orden. Habitualmente, reconocemos que deberíamos caminar más, callejear, tanto por motivos laborales y así evitar un gasto – que no nos viene mal en esta época de precios disparados -, como por razones de salud y descanso, pues algunos van a gimnasios cuando les bastaría caminar regularmente. En fin, viva la libertad, aunque los bolsillos y las familias también mandan.

Muchos sacan a su mascota, que en la mayor parte de los casos es un perro, al menos en Gerona, o a sus perros, en bastantes casos son dos, a pasear. Vemos muchos perros por las calles, y no digamos en parques, plazas y paseos marítimos. Da gusto, porque los hay de todas las razas y se ve que los dueños los cuidan.

El número de perros por habitante va en aumento en España, y se nota en las calles de cualquier ciudad, en Gerona mucho. Hay 7,5 millones de perros censados en nuestro país, en el “censo canino”. España tiene más hogares con perros que con niños: hay 6 millones de niños menores de 14 años.

Hace poco vi en una ciudad un “Espacio canino”, con sus bancos y fuente de agua, y un letrero que da instrucciones sobre su uso, entre las que hay una que “aclara” que no sustituye al paseo diario del perro: sí, así, paseo diario del perro. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Reconocer la realidad Cuando te vas haciendo mayor te cuesta trabajo reconocer tu verdadera situación Esa desconfianza JG Rodriguez, Cáceres Juzgar a Sánchez con objetividad JD Mez Madrid Los kazajos votan cambiar la Constitución, en el primer referéndum en 27 años Domingo Sanz La revolución de la ternura Pedro García