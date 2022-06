El rastro de Pablo Iglesias Venancio Rodríguez Sanz Lectores

jueves, 9 de junio de 2022, 10:57 h (CET) Palabras del Youtuber, Joan Planas, que yo suscribo:” Irene Montero, ministra de Igualdad, es una irresponsable y un peligro para la sociedad española. Y sobre todo, Irene Montero, es un peligro para las mujeres. Y os lo voy a demostrar con datos. Hace poco animó a las mujeres menores de edad a emborracharse. Escuchemos a Irene Montero:” Malcriadas no son las jóvenes de 16, de 17, de 18, de 20 años que quieren volver a casa, sí, solas o borrachas”.

Aquí se puede ver como Irene Montero está animando a las menores de edad a cometer una ilegalidad. En España no se puede beber alcohol si tienes menos de 18 años. Así que, imagínate volver sola y borracha a casa. No solo eso, sino que beber alcohol es sumamente peligroso: este año en España han muerto unas 20.000 personas por beber alcohol.

Se calcula que en Europa son unos 155 millones de euros en gastos sanitarios. Resulta que en el Ministerio de Sanidad tenéis una campaña para que los jóvenes no tomen alcohol, mientras que Irene Montero estás animando a que las mujeres se emborrachen”…

Pienso que el hecho de que esta mujer esté ocupando un puesto de ministra, que su ministerio y ella se esté llevando un pastizal de nuestros impuestos, es la prueba evidente de la decadencia de nuestra sociedad. Que Pablo Iglesias haya metido de ministra a Irene Montero, demuestra lo poco que valora a España.

