Parkia y GoTo vuelven a apostar por la #movilidad sostenible y las #SmartCities

jueves, 9 de junio de 2022, 08:02 h (CET) La empresa de aparcamientos Parkia, vuelve a unirse a GoTo, operador multimodal de sharing, en la apuesta por el medio ambiente y la movilidad urbana inteligente En esta nueva colaboración entre ambas compañías, los usuarios podrán llegar hasta el centro de la capital en su vehículo particular, estacionar en el Parking de Parkia de Marqués de Urquijo y, haciendo uso de la APP de GoTo, moverse por la ciudad tranquilamente en motosharing, respetando el medio ambiente, así como el acceso a Madrid 360 mediante el uso de vehículos eléctricos.

Con el código GOMOTO10, podrán beneficiarse de los primeros 10€ gratis en la APP de GoTo para usar en su servicio de motosharing.

En palabras de Sergio Torío, CCO & CMO en Parkia, “estamos muy satisfechos e ilusionados de continuar y ampliar este partnership con GoTo, ya que se enmarca a la perfección en el compromiso de Parkia con la movilidad eléctrica, los planes de ciudades más respetuosas con el medio ambiente”. “Este acuerdo ejemplariza cómo un negocio como el de los aparcamientos puede no solo reinventarse sino también ser una pieza relevante de los planes de la nueva movilidad y ciudades inteligentes”, ha añadido Torío.

Por su parte, Marie Lindström, country manager de GoTo en España, comenta “Nuestra alianza con Parkia es fruto de una visión compartida de la movilidad multimodal y del propósito de hacer las ciudades más habitables y sostenibles. Gracias a este nuevo acuerdo, los madrileños podrán continuar siendo multimodales en sus desplazamientos de una forma más sencilla y cómoda".

Sobre Parkia

Parkia es el operador líder en España de aparcamientos públicos, con la tercera mayor cartera de este tipo de activos. La compañía, propiedad del fondo Igneo Infrastructure Partners, gestiona concesiones en propiedad y concesiones a largo plazo principalmente con ayuntamientos, a través de contratos con una vida media de más de 31 años.

Con una cartera de 70 parkings en España y Andorra, los aparcamientos de Parkia están situados en el centro de las principales ciudades de España y tienen una capacidad instalada de más de 38.000 plazas con actividad las 24 horas del día.

Acerca de GoTo

Fundada en 2008 en Israel, GoTo Global es el proveedor líder mundial de servicios de movilidad multimodal del mundo. Su visión es ofrecer a los usuarios acceso a través de una única aplicación a soluciones de movilidad compartida que incluyen coches, motos, patinetes y bicis.

La compañía opera actualmente en Israel, Malta y España y tiene como inversores principales a Adam Neumann (WeWork), Yossi Ben Shalom (DBSI) y Rami Ungar (TalCar/Kia). GoTo Global cuenta con 177.000 usuarios y ha impulsado más de 4 millones de viajes con sus 5.000 vehículos en 3 países.

