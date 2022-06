Ant-Kurier, la app que ayuda a planificar y optimizar rutas Emprendedores de Hoy

Encontrar la mejor ruta para un viaje o para el transporte de mercancía y paquetería es un elemento indispensable para mejorar los tiempos de entrega y aumentar la eficacia y rentabilidad del negocio. Tener una gestión de las rutas es una ventaja competitiva que vale la pena considerar.

Al respecto, se ha creado la aplicación Ant-Kurier, una app que incorpora una variedad de funciones fundamentales para la planificación y optimización de rutas, utilizando sistemas de posicionamiento global muy precisos. La idea es proporcionar tanto a empresas como a viajeros, una herramienta digital eficiente y accesible que les ayude a aumentar la productividad de sus vehículos o flotas de transporte.

Una app de última generación para la planificación de rutas En esencia, la aplicación móvil Ant-Kurier es un organizador de rutas que ha sido desarrollado pensando, principalmente, en las necesidades de las compañías de transporte. El objetivo es facilitarles una herramienta que les permita tener una mejor gestión de sus rutas, facilitando la planificación, optimización de las mismas. De esta manera, se aumentan los beneficios para las empresas y se potencia la productividad de su flota de vehículos. La app incorpora una serie de funciones diseñadas, específicamente, para garantizar todos estos objetivos, haciendo uso de algoritmos matemáticos y localización GPS combinados.

En la práctica, estos elementos ayudan, por ejemplo, a calcular con precisión cada parámetro de la ruta, midiendo las distancias, calculando el mejor trayecto para el viaje, etc. Además, puede conectarse a una base central, desde donde la gerencia puede enviar a sus vehículos los datos, las rutas y las coordenadas exactas de entrega. De esta forma, la app se encargará de guiar al conductor hasta su destino. Además, cuenta con un sistema de alarmas integrado, para envío o recepción de información relevante, así como para recogida y entrega de paquetes.

Funcionalidades que incorpora Ant-Kurier Concretamente, entre sus funciones está la visualización de un mapa integrado que permite visualizar las rutas a recorrer y las posibles trayectorias al punto de destino. También cuenta con una opción para registro de favoritos, que permite añadir una o varias rutas al registro para ser utilizadas otra vez en el futuro. Además, dispone de una función para rutas optimizadas que, básicamente, consiste en calcular la ruta más adecuada al punto de destino, entre una lista de posibles trayectorias. Asimismo, la app facilita la recuperación de rutas pendientes para su finalización e, igualmente, permite añadir información adicional a cada una de ellas. Esto puede servir, por ejemplo, para detallar el paquete a entregar en esa dirección, el nombre de la persona que recibe, si son rutas para delivery, etc.

La app Ant-Kurier ya está disponible para su descarga desde las plataformas de Android o iOS. Actualmente, la empresa creadora ofrece un tiempo de prueba de 15 días totalmente gratis, para familiarizarse con el software y conocer en profundidad sus funciones y beneficios.



