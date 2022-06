Globerada analiza hasta 500 descuentos para encontrar ofertas en zapatillas de running

El producto más vendido a lo largo del año podrían ser las zapatillas de running. Por este motivo, las marcas y tiendas se centran en se enfocan en lanzar ofertas en sus campañas promocionales, ya sea en Navidad, rebajas de verano o Black Friday. No obstante, no todos los usuarios aprovechan estos descuentos al máximo a la hora de elegir unas zapatillas de running de Nike, Adidas o New Balance.

Desde Globerada, un comparador de precios que analiza hasta 700 ofertas para distintas zapatillas de running, se ha analizado lo que un usuario puede ahorrarse al comprar unas zapatillas en una tienda u otra.

Ofertas de más de 500 tiendas en Globerada El resultado es sorprendente: de media, hay 60 euros de diferencia entre comprar unas zapatillas de running de alta gama con una buena oferta y en su precio habitual. La clave de este dato, según Globerada, es que es importante buscar el mayor descuento entre las miles de tiendas que pueden vender un mismo producto. Y para ello se puede utilizar un comparador de precios.

Globerada es una plataforma que analiza a diario los cambios de precio de millones de productos en más de 150 tiendas. Gracias a esta herramienta, es posible ver al momento dónde está el precio más asequible para unas zapatillas de running, como es el ejemplo de las Nike Air Zoom Pegasus 39.

Cientos de tiendas y decenas de marcas En España, la oferta de zapatillas de running es muy diversa, ya que existen decenas de marcas y cada una de ellas tiene modelos distintos. En Globerada, los usuarios tienen la opción de escoger entre algunas de las marcas más conocidas, como Nike, Adidas o New Balance. Gracias a todos los descuentos recopilados, es posible conseguir zapatillas de running con ofertas desde los 19 €, tanto para hombres como para mujeres.

Para garantizar que la información sea correcta, Globerada actualiza su base de datos diariamente, analizando los cambios de precio de millones de productos. Ese análisis incluye los gastos de envío, en los casos en que se apliquen, y la posibilidad de usar cupones de descuento. Toda la información se presenta en conjunto para que los runners tengan la oportunidad de ahorrar hasta el último euro.