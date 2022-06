De enero a mayo de 2022 bajan un 11% las obras con prefabricado de hormigón, según Andece

Continúa la tendencia descendente del año, que ANDECE ya anticipó en el primer trimestre. La asociación apoya la neutralidad de elección de materiales, por la que apuestan desde las federaciones europeas de los principales sectores de la construcción. El estudio publicado en Bruselas avala la importancia del freno a la desforestación El consorcio de organismos europeos y mundiales de productos de construcción (ver más abajo) ha publicado hoy un estudio sobre medición de carbono para materiales de construcción, realizado por LBP SIGHT, consultoría y firma de ingeniería especializada en el campo de la construcción y el medio ambiente.

Como conclusión, la investigación ofrece varias sugerencias para establecer un marco de política basado en un enfoque científico:

• La aplicación del análisis del ciclo de vida completo basado en métodos correctos y datos científicos es de vital importancia;

• Para lograr cero emisiones netas en 2050, el marco de las políticas debe respaldar métodos científicos sobre la descarbonización propia aportada por los materiales minerales, y debe centrarse en la conservación y restauración de bosques.

Los organismos del consorcio acogen con satisfacción los resultados del estudio que muestran que las políticas de la UE no deberían promover ningún tipo de material sobre otro. Por contra, debe utilizar los datos y la metodología más recientes y precisos que deben aplicarse a todos los materiales de construcción a nivel de edificio, para mostrar cómo contribuir a la descarbonización de edificios e infraestructuras durante todo el ciclo de vida. ANDECE apoya los resultados de este estudio científico, cuyo informe completo y el resumen ejecutivo es público en: www.CA4BM.org

La patronal del sector de prefabricado de hormigón en España ha resaltado también que los últimos datos siguen sin ser halagüeños para su nivel de actividad en 2022. Sigue la tendencia descendente. El número de obras con prefabricado de hormigón de enero a mayo de 2022 ha disminuido un 11% respecto del año anterior.

Nota: Organismos del consorcio europeo:

European Ceramic Industry Association (Cerame-Unie), European Autoclaved Aerated Concrete Association (EAACA), European Calcium Silicate Unit Producers Association (ECSPA), European Concrete Platform (ECP) - agrupa Federation of the European Precast Concrete Industry (BIBM), European Cement Association (CEMBUREAU), European Federation of Concrete Admixtures Associations (EFCA) European Ready Mixed Concrete Organization (ERMCO)-, European Mortar Industry Organisation (EMO) y Global Cement and Concrete Association (GCCA).

