Plume incorpora 3 nuevos directivos al consejo de administración

Magdalena Yesil, emprendedora de Silicon Valley, Roxanne Oulman, antigua directora financiera de Medallia, y Tony Werner, antiguo director técnico de Comcast, se incorporan al consejo de administración de Plume Plume®, la empresa pionera en servicios de comunicaciones personalizadas, ha anunciado hoy el nombramiento de Magdalena Yesil, miembro del consejo de administración fundador de Salesforce (NYSE: CRM), Roxanne Oulman, antigua vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Medallia, y Tony Werner, antiguo director de tecnología de Comcast (NASDAQ: CMCSA), como directores independientes de su consejo de administración.

"Como fundadora y emprendedora, no sólo busco una gran tecnología que guste a los clientes, y un equipo con talento, sino también la oportunidad de crear una categoría totalmente nueva", comentó Magdalena Yesil. "Plume ha creado una nueva categoría que está redefiniendo las experiencias de los consumidores en los espacios inteligentes, y estoy encantada de formar parte de este ambicioso grupo de personas."

"Mirando a través de la óptica de los servicios en la nube y las finanzas, me impresionó mucho el negocio SaaS de alto crecimiento que Plume ha construido hasta la fecha", dijo Roxanne Oulman. "Estoy encantada de tener la oportunidad de colaborar estrechamente con un equipo con tanto talento, y estoy deseando arremangarme para ayudarles a hiperescalar en diversos sectores".

"Hace tiempo que comparto la visión de Fahri y aprecio las ambiciones de Plume en la reconstrucción de los paquetes de servicios residenciales y de pequeñas empresas", aseguró Tony Werner. "Hoy en día, más del 95% de los dispositivos domésticos, desde los ordenadores personales, los lectores electrónicos y las tabletas hasta el número creciente de hardware IoT, se conectan a la banda ancha a través de WiFi. Lo único que tienen en común es la necesidad crítica de una conectividad de alto rendimiento, fiable y consistente a través de un espectro inalámbrico sin licencia. Plume está revolucionando la conectividad y la experiencia del hogar inteligente con una plataforma abierta y un enfoque agnóstico del hardware. Me entusiasma seguir colaborando con Fahri y ayudar al equipo de Plume a alcanzar sus objetivos de transformación de los espacios inteligentes a nivel mundial."

Estos nombramientos se producen tras el explosivo crecimiento de Plume en los últimos tres años. Plume proporciona más de 40 millones de ubicaciones residenciales y de pequeñas empresas activas con sus servicios alojados en la nube a través de más de 275 proveedores de servicios de comunicación (CSP) en América, Europa y Japón. Para ayudar a impulsar la acelerada expansión de la red global definida por software controlada por su plano de control en la nube, que actualmente gestiona más de 1.600 millones de dispositivos de clientes únicos, Plume recaudó 540 millones de dólares en dos rondas de financiación en 2021 de Insight Partners y SoftBank Vision Fund 2.

"No podría estar más emocionado y honrado de dar la bienvenida a Magdalena, Roxanne y Tony a Plume", dijo Fahri Diner, Fundador y CEO de Plume. "Cada uno de ellos aporta una serie de competencias únicas, redes de contactos profesionales y unas perspectivas valiosas que nos ayudarán a alcanzar nuevas cotas".

Sobre Magdalena Yesil

Yesil es la presidenta ejecutiva de Informed.IQ, una empresa de automatización de procesos robóticos. También forma parte de los consejos de administración de SoFi (NASDAQ:SOFI), Smartsheet (NYSE:SMAR) y Zuora (NYSE:ZUO). Es la fundadora de Broadway Angels, un grupo de inversores ángeles compuesto exclusivamente por mujeres, y la primera inversora y miembro del consejo de administración de Salesforce, donde formó parte del consejo desde su creación hasta la salida a bolsa. Al principio de su carrera, Yesil fundó tres empresas dedicadas a comercializar el acceso a Internet, la infraestructura de comercio electrónico y los pagos electrónicos, que dieron lugar a una adquisición y a dos OPI. Comenzó su carrera como inversora en US Venture Partners y es autora del libro superventas Power UP! How Smart Women Win in the New Economy. También es una de las cuatro mujeres que aparecen en el libro Alpha Girls, del autor de best-sellers del NY Times Julian Guthrie.

Sobre Roxanne Oulman

Oulman ha sido recientemente vicepresidente ejecutivo y director financiero de Medallia, una empresa de SaaS de gestión de experiencias. Oulman dirigió la OPV de Medallia en 2019, que cotizó en bolsa (NYSE: MDLA) hasta la compra por parte de Thoma Bravo por 6.400 millones de dólares en octubre de 2021. Antes de Medallia, Oulman fue directora financiera y vicepresidenta ejecutiva en CallidusCloud (NASDAQ: CALD), una empresa SaaS con una capitalización de mercado de 2.400 millones de dólares que cotiza en bolsa. Anteriormente, Roxanne fue directora financiera interina en Thoratec Corporation (NASDAQ: THOR), una empresa de dispositivos médicos que cotiza en bolsa, donde desempeñó múltiples funciones de liderazgo financiero de 2004 a 2013. Oulman también es la Presidenta del Comité de Auditoría de CalAmp (NASDAQ: CAMP) una empresa de Telemática y ha servido en la junta desde julio de 2018.

Sobre Tony Werner

Werner fue director de tecnología y luego presidente de tecnología, producto y experiencia en Comcast Cable. Antes de trabajar en Comcast, Tony fue Vicepresidente Senior y Director de Tecnología de Liberty Global, Inc. en Englewood, CO, donde dirigió la estrategia global de la empresa para los servicios de vídeo, voz y datos. Cuenta con más de 40 años de experiencia en ingeniería y gestión técnica, habiendo ocupado también puestos directivos en Qwest Communications, Aurora Networks, Tele-Communications, Inc. (TCI)/AT&T Broadband, Rogers Communications, Inc. y RCA Cablevision Systems.