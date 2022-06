Gi Group busca a más de 300 jóvenes para trabajar en Mallorca en la temporada estival

Entre los perfiles demandados se encuentran los de camareros, cocineros, camareros de piso y recepcionistas de hotel. Serán contratos temporales que comenzarán en el mes de julio. Además, al personal seleccionado se les facilitará alojamiento y manutención MallorcaGiexperience es la campaña que Gi Group, la firma de servicios de trabajo temporal y permanent placement de Gi Group Holding, ha puesto en marcha con el objetivo de cubrir varias vacantes del sector hostelero en la isla de Mallorca para la temporada de verano. El principal aliciente de esta oferta es que quienes cubran estos puestos contarán, además, con el alojamiento y manutención incluido.

Entre los perfiles que se demandan se encuentran los de camareros, cocineros, camareros de piso y recepcionistas de hotel. Para todas las vacantes se requiere experiencia y buen nivel de inglés. Además, los camareros deben tener experiencia tanto en sala como en barra, buen manejo de la bandeja, tener experiencia en el trato con el cliente y saber montar mesas para ofrecer diferentes servicios a los clientes. Por su parte, los cocineros deben conocer la preparación, aderezo y presentación de platos utilizando las técnicas más idóneas, tener experiencia en el montaje y servicios de bufetes, así como, controlar y cuidar de la conservación y aprovechamiento de los productos, mientras que los camareros de piso se encargarán de la limpieza de las habitaciones, la preparación de las sábanas y toallas y cuidar que en el baño y el minibar no falten productos. Por último, entre las funciones de los recepcionistas estarán facilitar información útil a los turistas sobre dónde comer, lugares turísticos qué visitar o medios de transporte disponibles, realizar el check in y check out de los clientes, así como otras labores administrativas.

Los contratos serán temporales, y tendrán una duración de 3 meses, desde el mes de julio hasta septiembre, aunque, en algunos casos podrían alargarse hasta el mes de octubre.

Los interesados pueden encontrar toda la información en: https://es.gigroup.com/mallorcagiexperience/