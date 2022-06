'Mañana será', una novela del periodista de TVE Julio Somoano que adentra en la Transición Española Comunicae

miércoles, 8 de junio de 2022, 14:06 h (CET) En 1975, con la muerte de Franco, España se reconcilia y la familia Lozano se rompe. En 2019, con la exhumación del cadáver del dictador, España vuelve a fracturarse y Ernesto, un presentador de televisión descendiente de la familia Lozano, intenta averiguar, a través de las cartas que va encontrando, por qué creció en una familia rota. A través de estas dos historias se conocerá cómo los españoles vivieron la Transición y qué ha quedado de ese espíritu casi medio siglo después Ernesto averigua que solo conociendo la historia de su familia evitará caer en los mismos errores. '¿Y la sociedad española? ¿Ha aprendido que es más lo que nos une que lo que nos separa?'

Este es el argumento y las preguntas que deja en el aire Mañana será la primera novela del periodista de TVE Julio Somoano junto a Jorge D. Casamayor.

“El libro ha sido concebido como un thriller con el objetivo de acercar a las generaciones que no lo vivieron o ya no lo recuerdan esa Transición que nos ha permitido 45 años de paz y prosperidad”, asegura Somoano, que entre sus otros cinco libros cuenta con la primera biografía de Rubalcaba (El monje del poder, La Esfera de los Libros, 2011), otro de conversaciones con los siete padres de la Constitución (¿Qué ha pasado con la Constitución?, Maeva, 2003) y el último, La vida es pacto (finalista del premio Espasa de Ensayo, 2018) en el que ya dedicaba un capítulo a las figuras de Adolfo Suárez y Santiago Carrillo. “Son dos ejemplos de líderes antagónicos que dejan sus egos y sus prejuicios a un lado y renuncian a ganar todo para que todos ganemos algo”, sostiene Julio Somoano.

“Recuerdo las primeras elecciones democráticas como si fuesen ayer. Nunca me habría ni imaginado que cuarenta y cinco años después millones de españoles renegarían del éxito que logramos al ponernos de acuerdo unos y otros, y que seguiríamos luchando en batallas de la guerra civil que nos desgarró hace ya noventa años”, explica Jorge D. Casamayor. El economista, un contrapunto perfecto para Somoano al pertenecer los dos a diferentes generaciones, ya ha publicado cinco novelas, como Aragonés: al servicio del Pedro Grande.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.