Globlagest ERP, el programa de gestión de obras que ahora sale gratis con las ayudas del Kit Digital

miércoles, 8 de junio de 2022, 13:30 h (CET) El sector de la construcción está creciendo de una forma acelerada en su digitalización, donde ya se está viendo una evolución de trabajar en enormes plantillas y hojas Excel a programas específicos para la facturación, presupuestos o registro de compras de obras o reformas. Ahora las empresas más conscientes de todo lo que supone la digitalización de una empresa todavía van un paso más allá con los ERP específicos para el sector de la construcción e instalaciones ERP Enterprise Resource Planning

Un ERP, cuyas siglas vienen de Enterprise Resource Planning (Planificación de Recursos Empresariales), es un software que posibilita la integración de las principales áreas de una empresa en un único sistema interconectado. Fundamentalmente se centra en las acciones relacionadas con la presupuestación, gestión de recursos humanos, el inventario, la contabilidad y las ventas.

Globlalgest ERP, un ERP para constructoras y empresas de instalaciones

Globalgest se presenta como un ERP muy centrado en el sector de la construcción e instalaciones, donde aporta un valor muy importante en cuanto a la contabilidad analítica, distinta de la contabilidad financiera, y que sí permite llevar un seguimiento de las obras, conociendo en todo momento su ritmo real con las certificaciones realizadas y futuras.

Al tener interconectadas todas las áreas (ventas, compras, registro de horas de personal, proyectos, clientes, …) la inteligencia de negocio aplicada permite elaborar informes personalizados donde con un vistazo se puede comprobar el rendimiento de los proyectos en curso.

¿Cuáles son las principales funcionalidades de Globalgest ERP y cómo ayudan a las constructoras y empresas de instalaciones?

Reducción de tiempos

Evitar perder tiempo buscando información entre distintas hojas de Excel ni tener que estar buscar y revisando a mano presupuestos anteriores.

Carga la información una sola vez y reduce tiempos, el programa ira cogiendo los datos para trabajarlos en las áreas que correspondan.

Elaboración de presupuestos

Desde cualquier dispositivo se pueden elaborar de forma fácil presupuestos sobre los que poder hacer unas revisiones y seguimiento, indicando los capítulos y partidas a incluir, donde desde el mismo se podrán programar y enviar por e-mail al cliente.

Control de Costes

La potencia de un sistema integrado de las distintas áreas de la empresa no permite tener una foto completa de la empresa con el que ir llevando un control diario y evitar desvíos en base a las previsiones.

Gráficos rápidos e intuitivos

Unos gráficos sencillos preestablecidos del sistema ya muestran una situación esclarecedora de la empresa en ese momento concreto. Además, siempre se pueden personalizar los propios informes simplificados para conocer la realidad de un proyecto de un vistazo.

Descubrir en este vídeo Globalgest ERP, el programa de gestión de obras que se adapta a todas las empresas de construcción y permite llevar un control de costes y conocimiento de las obras de un solo vistazo.

https://www.youtube.com/watch?v=9BwVVZfPw_0

Aquí hay algunos casos de éxito contando su experiencia con Globalgest ERP

Cansol

https://www.youtube.com/watch?v=QM4aI3EcN-Q

Óscar Naturtec

https://www.youtube.com/watch?v=gHPJVyV-FH4

ISD

https://www.youtube.com/watch?v=mQ-PXoO47Oc

Ayudas Kit Digital

El Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, donde a través de los fondos europeos, se tiene como objetivo subvencionar la implantación de soluciones digitales para conseguir una madurez digital de las empresas que les aporten una evolución y mejora competitiva.

Estas ayudas se ofrecen de forma directa, donde las empresas beneficiarias no tienen que aportar dinero y se puede beneficiar de hasta 12.000€

En lo que va de 2022 miles de empresas de toda España de ya se han beneficiado de estas ayudas y están en plena implantación de sus soluciones.

En julio de este año 2022 se abrirá el plazo para empresas de 3 a 9 trabajadores que podrán beneficiarse de hasta 6.000€ para invertir en programas como Globalgest ERP, y se prevé que para final de año se abra el último grupo de 1 a 3 trabajadores

Para conocer más sobre las funcionalidades y todo lo que ofrece Globalgest ERP, está disponible su web oficial donde cuentan con multitud de vídeos explicativos y demostraciones.

