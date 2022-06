Alianzas y anillos de compromiso: así son las tendencias que triunfan esta temporada Comunicae

miércoles, 8 de junio de 2022, 12:46 h (CET) Las alianzas desiguales, los solitarios de diamantes y los anillos de piedras semipreciosas de colores se imponen una temporada más, no sin sorpresas, a pesar de que "en las bodas, la tradición es algo que tiene mucho peso", como aseguran desde la firma Germán Joyero Las alianzas desiguales, los solitarios de diamantes y los anillos de piedras semipreciosas de colores se imponen una temporada más, no sin sorpresas, a pesar de que "en las bodas, la tradición es algo que tiene mucho peso", como aseguran desde la firma Germán Joyero.

Desiguales, de diamantes o con piedras semipreciosas de colores. Así son las alianzas y anillos nupciales que triunfan en la presente temporada, en concomitancia con el boom de enlaces matrimoniales que experimenta el sector nupcial, que crecerá un 20% más que en 2019, según ha revelado el portal Bodas.net.

Para Germán Joyero, joyería madrileña especializada en anillos de compromiso, alianzas de boda y joyas personalizadas, "la tradición es algo que tiene mucho peso, y por eso en las bodas, mucha gente opta por lo tradicional". Sin embargo, una de las tendencias más disruptivas es el uso de alianzas distintas en contra de la igualdad de diseño que prescribe el clasicismo.

"De hecho, cada vez más parejas lo hacen", reconoce el equipo de la firma madrileña, que considera esta novedad como una oportunidad para explorar la creatividad y alcanzar una mayor distinción y elegancia. Respecto a la factura de este tipo de alianzas, intervienen "muchas variantes, pueden ser completamente distintas, ser iguales excepto en un detalle o complementarse entre sí".

Las modas vienen y van, pero la perspectiva de una boda tiende a poner las cosas en su lugar, y ese es el de la tradición. "Los anillos solitarios de diamantes son la opción preferida de las personas que buscan anillos de compromiso para la pedida de mano", explican desde Germán Joyeros.

En concreto, los solitarios volverán a encabezar la lista de opciones más demandas entre los anillos de pedida, con el diseño habitual: un diamante de talla brillante sobre un aro de oro blanco. "No obstante, es común encontrarse también anillos de solitario con diamantes de tallas fantasía (princesa, oval, corazón) o con otras piedras preciosas como el rubí, zafiro o esmeralda", puntualizan desde la joyería fundada en 1945 que hoy lideran los hermanos Germán y Pablo López Pérez.

De hecho, los diamantes se mantienen como el mineral estrella en el escaparate de los anillos de compromiso por su exclusividad, estilo intemporal y elevado valor estético. Especial es la demanda que reciben las alianzas de diamantes y los anillos de rosetón, términos que todavía confunden a los consumidores más profanos.

"Las alianzas de diamantes talla brillante son las más tradicionales por utilizar la talla brillante. Los anillos de roseta o rosetón tienen la misma forma que el diamante de solitario, pero se compone de pequeños diamantes engastados en pavé", aclara Germán López Pérez, diseñador y director financiero de esta joyería situada en el número 5 de la Avenida de Concha Espina.

Además, las piedras preciosas y semipreciosas de colores gozan de mayor popularidad en 2022, cuando los zafiros, rubíes, esmeraldas, aguamarinas, tanzanitas, topacios y turmalinas están discutiendo el ‘monopolio’ de los diamantes entre los anillos de pedida. Así, las nuevas generaciones apuestan cada vez más por diseños creativos y audaces, capaces de simbolizar su amor fuera de los cánones establecidos en joyería.

Germán Joyero es una joyería con presencia en Madrid y Valencia especializada en anillos de compromiso, alianzas de boda y joyas personalizadas, con colecciones propias y pertenecientes a reputadas marcas (LK, Polello, Argyor, Duoo). Desde su fundación en 1945, esta joyería de autor ha acumulado una larga y rutilante trayectoria, merecedora del prestigioso galardón 'Dedal de Oro 2014'.

