Lanzamiento de Open Payment en Lyon: Worldline transforma las tarjetas bancarias de los pasajeros en billetes de transporte

miércoles, 8 de junio de 2022, 11:18 h (CET) Worldline [Euronext: WLN], líder mundial en servicios de pago, está desplegando un sistema de transporte Open Payment en la red de transporte público de Lyon (TCL) para SYTRAL Mobilités, la segunda autoridad organizadora de la movilidad en Francia, para simplificar el proceso de compra y ofrecer más libertad a los viajeros en las 73 comunidades atendidas Desplegado en Francia por Worldline por primera vez en 2018 para la región de Dijon, el Open Payment está revolucionando los hábitos de viaje en el transporte público en muchas ciudades del mundo. Este nuevo método, que permite el uso de tarjetas bancarias como billete, se adapta perfectamente a las nuevas tendencias vinculadas al uso del pago "sin contacto", con un aumento de su uso de más del 50% en Francia en 2021.

Un servicio accesible con tarjeta bancaria para simplificar y acelerar el proceso de compra

El servicio "TCL Bankcard" se basa en la solución Open Payment de Worldline, WL Tap 2 Use, y sus validadores Yoval. Los pasajeros asignan una tarjeta bancaria sin contacto, ya sea físicamente o a través de un smartphone o un dispositivo wearable conectado, a uno de los validadores para ratificar inmediatamente su viaje sin tener que registrarse o instalar una aplicación móvil. El sistema consolida los distintos viajes realizados a lo largo del día para calcular la mejor tarifa, compuesta por billetes sencillos o por un importe máximo diario a partir de tres viajes. Por último, se realiza una operación de domiciliación bancaria en la cuenta vinculada a la tarjeta utilizada. En caso de control del billete, el usuario sólo tiene que presentar su tarjeta bancaria.

Un portal de usuario permite a los viajeros obtener un recibo para la reclamación de gastos, si es necesario, y la multivalidación permitirá pronto que varios usuarios viajen con una sola tarjeta bancaria para simplificar los viajes en familia y en grupo.

Una solución completa desarrollada para SYTRAL Mobilités en colaboración con la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes

Worldline consolida su posición de líder en Open Payment en Francia con seis proyectos desplegados, entre ellos el de SYTRAL Mobilités, que es el más importante de Francia. Para este proyecto, Worldline y la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes (CERA) han trabajado juntos, combinando sus competencias en materia de aceptación y adquisición de pagos, para ofrecer una solución completa que incorpora equipos de validación y control, un sistema central y una cadena de pago totalmente segura y certificada por los esquemas CB, Visa y Mastercard.

Gracias a este lanzamiento por parte de SYTRAL Mobilités en más de 4.000 validadores desplegados en más de 100 líneas de autobús, siete líneas de tranvía, cuatro líneas de metro y dos funiculares, así como el servicio P+R (Park and Ride) en el área de Lyon, TCL se convierte en la mayor red francesa que ofrece Open Payment y la primera red que integra a varios operadores de transporte.

"Gracias a su compromiso constante y a su apreciado espíritu de escucha y transparencia, los equipos de Worldline, junto con los de CERA y el instalador INEO, han podido llevar a cabo con éxito este complejo proyecto. Gracias a sus esfuerzos, los viajeros ocasionales del área metropolitana de Lyon y los turistas disponen ahora de un medio nuevo y especialmente sencillo para acceder a su red de transporte público", afirma Jean Chaussade, Director Adjunto de Equipamiento y Activos de SYTRAL Mobilités.

"Worldline se enorgullece de contar con la confianza de SYTRAL Mobilités para desplegar un proyecto de esta envergadura, que posiciona a Worldline como líder de Open Payment en Francia y que se basa también en nuestra experiencia en este campo en Europa, donde seguimos desplegando varios proyectos. El sistema Open Payment ha sido un gran éxito allí donde se ha puesto en marcha y hemos conseguido hasta un 45% de ingresos por billetes unitarios en uno de nuestros clientes. Además, este proyecto es especialmente importante para nuestros equipos de Villeurbanne, que verán los beneficios en su vida diaria y que están trabajando con nuestros socios para garantizar el éxito y la evolución del proyecto en los próximos años", añade Aurélien Barbier-Accary, Director de Worldline MTS Francia.

