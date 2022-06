Jacinto y el agua

Jacinto era un pez que se preguntaba si el agua existía. Él quería creer y en lo más profundo de su ser, sentía que el agua era verdad, aunque solo en secreto la buscaba. Y esto era así porque, en alguna ocasión les había preguntado a sus amigos y conocidos y estos se habían reído de él. Así que, para no pasar vergüenza, decidió no tocar del tema cuando estaba en público. Incluso en alguna ocasión que le preguntaron si creía o no, para no tener problemas lo negó. Aunque a solas buscaba respuestas en los lugares más insospechados. Sobre todo, escudriñaba un misterioso volumen místico que hablaba de aquel zumo. Aunque, un profesor del colegio explicó que un intelectual dijo que el agua era el opio del pueblo. Así que no tenía caso que un insignificante pez contradijera a toda una eminencia. No obstante, él sentía una fuerza en su interior que lo impulsaba a seguir buscando.

Y así transcurría su vida hasta que un día, estando meditando en soledad, se tragó una lombriz que encontró en su camino. Este gusano estaba insertado en un anzuelo y cuando Jacinto se percató de ello, luchó con todas sus fuerzas para soltarse, pero no pudo desengancharse.

El pescador lo sacó del agua, le extrajo el anzuelo de la boca y lo echó en un cubo. Entonces, Jacinto notó que se ahogaba. Y presa del pánico, dio tal brinco del cubo que volvió a caer en el agua. Entonces, Jacinto fue consciente de que toda su vida había transcurrido inmersa en el agua. Y se dio cuenta de que no era una cuestión de fe, sino de conocimiento. Y a partir de aquel día, con emoción se lo contaba a todo el mundo. Aunque, en el mejor de los casos, la gente lo miraba con conmiseración…